Rusia lanzó advertencia a ciudadanos extranjeros y diplomáticos en la capital de Ucrania tras ataque con poderoso misil: "Abandonen la ciudad lo antes posible"

Este lunes, Rusia instó a los ciudadanos extranjeros y diplomáticos que abandonaran la Capital de Ucrania, Kiev, advirtiendo que planeaba lanzar más ataques, incluso contra "centros de toma de decisiones".

"Los ataques tendrán como objetivo tanto los centros de toma de decisiones como los puestos de mando... Advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, que abandonen la ciudad lo antes posible", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Recientemente, las fuerzas de Moscú lanzaron un bombardeo masivo contra Kiev que mató a cuatro personas, informaron las autoridades ucranianas el domingo, uno de los ataques más intensos de la guerra en el que fue utilizado un misil hipersónico Oreshnik.

De acuerdo con los informes del alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la ciudad y decenas resultaron heridas. Las autoridades de la región de Kiev registraron otras dos muertes.

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Durante el día se registraron algunas impactantes imágenes que mostraron a equipos de rescate extinguiendo incendios y buscando entre los escombros de viviendas, centros comerciales, museos, teatros, escuelas y universidades gravemente dañados.

Según la Fuerza Aérea, los sistemas de defensa aérea interceptaron 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó que Rusia utilizó un misil hipersónico Oreshnik y que 69 personas fueron heridas en la capital.

"Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas, y él [Putin] lanzó su 'Oreshnik' contra Bila Tserkva", en la región de Ucrania, denunció Zelenski en Telegram, asegurado que en Rusia "están completamente locos".