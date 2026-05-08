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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El abogado Kelvi Zambrano demanda aplicar el Protocolo de Minnesota para identificar los restos y establecer responsabilidades por posible tortura.

Carmen Teresa, de 82 años, buscó durante 16 meses a su hijo Víctor Quero sin obtener respuestas de las autoridades venezolanas. Desaparición forzada que culminó con el anuncio oficial de su fallecimiento, supuestamente ocurrido en julio pasado por una hemorragia digestiva superior, según informó el régimen venezolano.

El abogado Kelvi Zambrano, representante legal de la familia desde Memphis, Tennessee, declaró que "hasta la fecha la desaparición forzada no ha cesado" porque no se han identificado los restos de Víctor Hugo. Zambrano enfatizó la necesidad de constituir "una comisión especial de conformidad al protocolo de Minnesota" para llevar a cabo una investigación independiente.

Según el letrado, esta comisión especial debe tener "independencia financiera e independencia funcional" para realizar una investigación basada en estándares internacionales e interamericanos. El proceso incluiría la exhumación de los restos para su identificación científica, paso fundamental para cesar formalmente la desaparición forzada.

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Zambrano señaló múltiples responsabilidades pendientes de esclarecimiento. Cuestionó la actuación del tribunal que llevaba la causa de Víctor Hugo, destacando que "el juez nunca solicitó que se llevaran a cabo diligencias o, por ejemplo, un traslado inmediato a un centro médico" cuando el detenido compareció ante él.

El abogado planteó interrogantes cruciales sobre las causas de la muerte: "no sabemos si esta supuesta hemorragia es producto de actos de tortura o es producto de una falta de atención médica oportuna y adecuada que también encuadra, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales del sistema interamericano, en una forma de tortura".

La familia había recibido documentación certificando que Víctor Quero se encontraba en el centro de detención Rodeo 1, información que resultó falsa según los hechos posteriores.

Zambrano consideró "incongruente que los mismos que han ocultado el paradero, el destino y de dar información de la situación jurídica de Víctor Hugo sean los mismos que vayan a llevar a cabo esta investigación". Por ello, exigió como primer paso que el poder político venezolano reconozca públicamente que Víctor Hugo fue víctima de graves violaciones de derechos humanos.

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