Régimen de Irán dice que su ejército debería tener autoridad sobre Ormuz: amenazan con cobrar peaje

El régimen de Irán elabora un proyecto de ley que otorgaría a sus fuerzas armadas el control sobre el estrecho de Ormuz, un paso estratégico sometido actualmente a un doble bloqueo norteamericano e iraní, declaró este lunes un alto cargo.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de "buques hostiles".

El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.

Entretanto, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, se reunirá este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, luego de responsabilizar a Estados Unidos por el colapso de la última ronda de diálogo en Pakistán.

A casi tres semanas del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

"El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos", dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.

La delegación de EE.UU., apuntó, presentó "exigencias excesivas". El canciller también sostuvo que "el paso seguro por el estrecho de Ormuz es un asunto global importante".

Irán mantiene cerrado el estrecho, en una medida que ha prometido sostener mientras continúe el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

Antes de viajar a Rusia, Araqchi estuvo en Omán y en la capital pakistaní, Islamabad, donde debían celebrarse las conversaciones con Estados Unidos. También conversó telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el sábado el viaje de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad.

No obstante, la agencia noticiosa Fars informó que Irán envió "mensajes escritos" a los estadounidenses a través de Pakistán para definir sus líneas rojas, incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz, una vía marítima en el centro del conflicto.