Delantero de selección mundialista no pudo viajar con el equipo porque su autorización de viaje fue puesta bajo revisión de EE. UU.

El delantero suizo Breel Embolo no viajó con la selección suiza a Estados Unidos el martes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que su Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA por sus siglas en inglés) fuera puesta bajo revisión, según informó la máxima entidad del fútbol de ese país.

"Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar a Estados Unidos con el equipo en estos momentos", informó el martes la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) por medio de un comunicado.

El problema de Embolo surge después de que una sentencia de un tribunal suizo relacionada con un altercado ocurrido en Basilea —ciudad al noroeste de Suiza— en 2018 se volviera firme hace nueve meses.

"Su autorización ESTA había sido aprobada hasta esta mañana. Sin embargo, a las 10:30 de la mañana, nos informaron de que su solicitud ESTA había sido sometida a una revisión adicional", comunicó la Federación.

Es importante mencionar que el delantero del Stade Rennais FC fue condenado en 2023 por proferir múltiples amenazas y recibió una multa suspendida, veredicto que fue ratificado en apelación después de que los jueces rechazaran su versión de los hechos.

Los medios suizos, entretanto, habían reportado en abril que Embolo decidió no llevar el caso ante el Tribunal Federal, lo que convirtió la sentencia en firme.

"Actualmente estamos en contacto con las autoridades pertinentes y esperamos que Breel se incorpore al equipo hoy (martes) mismo o que viaje mañana para unirse a la plantilla entonces", adelantó la Federación en su comunicación.

Embolo defiende el balón de Saed Al-Rosan, de Jordania - Foto EFE

Un portavoz del equipo, quien estaba a punto de abordar su avión con destino a Los Ángeles, dijo a la prensa que Suiza ya había viajado a Estados Unidos para jugar contra México en junio de 2025 y que a Embolo se le había permitido en ese momento la entrada al país.

El equipo nacional de Suiza está en el Grupo B del Mundial junto a Canadá (coanfitrión del torneo junto a México y Estados Unidos), Bosnia-Herzegovina y Qatar. Su primer partido será el 12 de junio en Toronto contra Canadá.

La noticia sobre los problemas de viaje para Embolo se conocen luego de un miembro de la selección de Sudáfrica tampoco pudiera viajar con el equipo después de que su visa fuera denegada.

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El equipo sudafricano partió el lunes hacia su centro de entrenamiento en Pachuca, de cara al debut contra otro de los anfitriones, México, el 11 de junio, pero lo hizo sin el segundo entrenador, Helman Mkhalele, a quien Estados Unidos le negó su visa.