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Sábado, 25 de abril de 2026
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Régimen de Irán

Comunicado de los Guardianes de la Revolución: "controlar el Estrecho de Ormuz es la estrategia definitiva de la República Islámica de Irán"

abril 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
La reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán parece haberse estancado, luego de que el presidente Donald Trump cancelara el viaje de sus dos negociadores a Islamabad, Pakistán.

Este sábado, los Guardianes de la Revolución aseguraron que controlar el E strecho de Ormuz es la "estrategia definitiva" de Teherán en su guerra con Estados Unidos.

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A través de un comunicado, los Guardianes de la Revolución sostienen: "Controlar el estrecho de Ormuz y mantener el efecto disuasorio que se deriva de ello en Estados Unidos y en los apoyos de Estados Unidos en la región es la estrategia definitiva de la República Islámica de Irán".

¿Qué son los Guardianes de la Revolución?

Es un movimiento militar, político y económico de élite en Irán, creado en 1979 tras la Revolución Islámica que funge como protector del régimen chiita y al Líder Supremo de amenazas internas y externas.

A diferencia del ejército del régimen de Irán, los Guardianes de la Revolución operan con independencia, controlando gran parte de la economía iraní, el programa de misiles y las operaciones en el extranjero.

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Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Comando Central disparar contra cualquier embarcación que esté poniendo minas en el Estrecho de Ormuz.

El mandatario, que había anunciado el martes una extensión indefinida de la tregua con el régimen iraní a pocas horas de su vencimiento, aseguró que el Ejército ya trabaja para quitar las minas del importante paso marítimo.

"He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus buques de guerra están TODOS, los 159, en el fondo del mar!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", dijo el mandatario en su red social Truth.

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Entretanto, la reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán parece haberse estancado, luego de que el presidente Donald Trump cancelara el viaje de sus dos negociadores a Islamabad, Pakistán, donde se tenía prevista una nueva mesa de diálogos, incluso con funcionarios iraníes.

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