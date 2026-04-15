Irán dice que mantiene contactos con EE. UU. a través de Pakistán luego de que Trump sugiriera nueva negociación

Irán afirmó este miércoles que mantiene contactos con Estados Unidos a través de Pakistán, tras el fracaso de las negociaciones celebradas en Islamabad el pasado fin de semana.

"Desde el domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, se han intercambiado varios mensajes a través de Pakistán", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

"Hoy es muy probable que recibamos a una delegación pakistaní como continuación de las conversaciones en Islamabad", añadió en una rueda de prensa semanal.

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en entrevista con el New York Post, luego de que las fuerzas de Estados Unidos bloquearan el estrecho de Ormuz como resultado del fracaso en las negociaciones con el régimen iraní, que "podría pasar algo en los próximos dos días".

En su charla con ese medio, sin embargo, el mandatario indicó que había posibilidades de que las conversaciones con el régimen de Irán se reanuden en Pakistán.

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Funcionarios del golfo Pérsico, de Pakistán y del régimen iraní también indicaron que los equipos negociadores de Washington y Teherán podrían regresar a Islamabad a finales de esta semana, aunque aún no se ha fijado una fecha.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en entrevista con el New York Post, luego de que las fuerzas de Estados Unidos bloquearan el estrecho de Ormuz como resultado del fracaso en las negociaciones con el régimen iraní, que "podría pasar algo en los próximos dos días".

En su charla con ese medio, sin embargo, el mandatario indicó que había posibilidades de que las conversaciones con el régimen de Irán se reanuden en Pakistán.

Funcionarios del golfo Pérsico, de Pakistán y del régimen iraní también indicaron que los equipos negociadores de Washington y Teherán podrían regresar a Islamabad a finales de esta semana, aunque aún no se ha fijado una fecha.