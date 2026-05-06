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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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María Corina Machado

"Seremos la primera nación construida en la era de la inteligencia artificial": el mensaje de María Corina Machado a los venezolanos

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado | Foto EFE
La Nobel de Paz hizo parte de la Conferencia Global del Instituto Milken en Estados Unidos.

La líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, hizo parte de la Conferencia Global del Instituto Milken, evento que reúne a líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas.

Durante el desarrollo de la 29 versión del evento, realizado en Estados Unidos, Machado abordó la situación de su país que aún se mantiene bajo el yugo de la dictadura chavista, ahora dirigida por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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De acuerdo con el Instituto Milken, la conferencia de este año “se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”.

Precisamente, la líder venezolana, quien también es la última en recibir el Nobel de Paz, compartió apartes de su intervención mediante sus redes sociales y señaló, de cara al futuro, que en Venezuela “hay que reconstruir una nación desde cero, porque hoy no hay una sola institución en pie”.

“Imagínense lo que vamos a hacer: reconstruir una nación desde cero, porque hoy no hay una sola institución en pie en Venezuela. Seremos la primera nación construida en la era de la inteligencia artificial”, comentó.

Además, dijo que eso permitiría al país “caminar por muchos sectores, incluyendo energía, salud, tecnología, finanzas e infraestructura”.

De acuerdo con el Comando con Venezuela, Machado describió durante su intervención el momento actual que vive el país “como un punto de quiebre histórico, en el que convergen el agotamiento del modelo y una creciente presión social contenida”.

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Y finalmente estamos en el umbral de la libertad después de casi 30 años de destrucción. Este es un momento único que ha traído esperanza para los venezolanos”, comentó Machado durante el encuentro.

Dijo, además, que su objetivo ahora será “conseguir un calendario electoral con una fecha establecida”, lo que “daría certidumbre al pueblo venezolano”.

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