Incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán provoca subida del petróleo

Los precios del petróleo subieron un cuatro por ciento en la apertura de mercados el jueves después de que el régimen de Irán prometiera no reabrir el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo naval por parte de Estados Unidos, a pesar de la prórroga del alto el fuego.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Panamá reclama que buque con su bandera fue incautado por el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz o

Alrededor de las 00:25 GMT, el contrato de referencia del petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió un 4,06%, hasta los 96,73 dólares por barril. El crudo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, aumentó un 3,62%, hasta los 105,63 dólares. Ambos retrocedieron en los minutos siguientes.

Los precios del petróleo se han disparado desde que Israel y Estados Unidos atacaron al régimen de Irán el 28 de febrero y han seguido subiendo gradualmente debido a la incertidumbre sobre si se reanudará el conflicto.

Mientras el tiempo se agotaba para el regreso a la guerra que ha asolado la región, el presidente Donald Trump había dicho el martes que mantendría la tregua para dar más tiempo a las conversaciones de paz mediadas por Pakistán.

Entretanto, el régimen de Irán declaró que acogía con satisfacción los esfuerzos de Pakistán, pero no hizo ningún otro comentario sobre el anuncio de Trump.