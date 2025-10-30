Régimen de Maduro detiene a Manuel Finol, miembro de Amnistía Internacional en Venezuela

Amnistía Internacional denunció la detención en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, de su gerente en Venezuela, Manuel Finol.

"Manuel Finol artista y activista de larga trayectoria, gerente de Amnistía Internacional Venezuela ha sido retenido en el aeropuerto de Maiquetía", publicó la cuenta de AI en X.

Agrega que la Dirección General de Contrainteligencia Militar le advirtió que "que será sometido a revisiones de celular y a un traslado. Pedimos su apoyo Manuel debe ser liberado ya".

Justo en el mes en que se inició la campaña por una beatificación sin presos políticos, el régimen de Maduro tuvo como respuesta ejecutar más secuestros.

En promedio se llevaron a un dirigente por día; muchos de ellos junto a familiares que intentaron impedir la arbitrariedad de agentes encapuchados que golpearon y destrozaron hasta conseguir su propósito.

Activistas y dirigentes políticos han sido sometidos a desaparición forzada, sometiendo a sus familiares a una angustia infinita: No saber qué hacer, a dónde acudir, ni cuándo terminar la búsqueda de las víctimas.

Según el Foro Penal, que lleva un registro de detenciones arbitrarias, la cifra de presos políticos se ubica en 875. De estos 173 son militares, 112 mujeres y 4 adolescentes.

La cifra es la más alta del mundo, pese a la liberación de 14 colombianos cuyos familiares realizaron protestas en la frontera con Venezuela, cerrando el paso fronterizo.