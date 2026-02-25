NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Dictadura en Venezuela

El fiscal general del régimen, Tarek William Saab, presentó renuncia a la Asamblea Nacional

febrero 25, 2026
Por: Nucho Martínez
La dimisión de Saab fue puesta en conocimiento del parlamento controlado por el régimen de Venezuela.

Se desmonta una pieza clave de la tiranía venezolana: el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, presentó su renuncia a la Asamblea Nacional (AN), controlada por la dictadura.

La renuncia de Saab fue puesta en conocimiento del parlamento controlado por el régimen, en sesión ordinaria de este miércoles 25 de febrero.

Además de Saab, también se dio a conocer la dimisión del defensor del pueblo afín a la dictadura, Alfredo Ruiz.

o

Tras la lectura de la orden del día, el presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez anunció los próximos pasos para suplir la vacante en el Ministerio Público.

En esa línea, Rodríguez, hermano de la jefe de turno del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, explicó que el Poder Legislativo designará a un "encargado" para asumir la dirección de la institución.

o

A su vez, Rodríguez indicó que esta medida provisional se mantendrá mientras "se activa el comité de postulaciones", órgano responsable de evaluar los credenciales de los futuros candidatos al puesto que deja Tarek William Saab.

A pesar de su renuncia, ahora la AN del régimen designó a Saab como defensor del pueblo “encargado”.

Tarek William Saab ejerció como fiscal general de la dictadura venezolana durante un período de más de 8 años.

Este cuestionado colaborador del régimen fue designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto de 2017, en sustitución de Luisa Ortega Díaz.

o

La Asamblea Nacional de la dictadura lo ratificó el 31 de octubre de 2024 para un nuevo período de siete años que debía extenderse hasta 2031.

Esta situación, recordemos, se produce en un contexto de máxima tensión en el país caribeño, marcado por la captura de Maduro (el pasado 3 de enero) y la fuerte presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.

