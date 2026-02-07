La millonada que pagó Palmeiras para hacerse con los servicios del colombiano Jhon Arias

El internacional colombiano Jhon Arias vuelve a Brasil, esta vez con la camiseta del Palmeiras, tras un breve paso por Inglaterra con el Wolverhampton, anunció este sábado el club de Sao Paulo.

Según la prensa local, el Palmeiras paga 25 millones de euros por el extremo, de 28 años, quien tuvo una brillante etapa previa en el fútbol brasileño con el Fluminense. Arias firma contrato por cuatro temporadas.

"¡Listo para dar show en el Allianz Parque", publicó el club paulista en X, junto a una imagen montada del jugador con la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, que ganó con el Flu.

"El colombiano (...) firmó hasta diciembre de 2029 con el mayor campeón de Brasil", detalló el Palmeiras en un comunicado.

Arias marcó un gol en 23 partidos, 14 como titular, en la Premier League con el Wolverhampton, último en el torneo y prácticamente condenado al descenso.

El atacante solo jugó, en promedio, 49 minutos por compromiso en esta competición. Arias firmó otra diana en la FA Cup.

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, había pedido refuerzos en un plantel que perdió a futbolistas de experiencia como el arquero Weverton, que firmó con el Gremio de Porto Alegre.

"No hay que ser muy inteligente para ver que si hay salidas, tiene que haber llegadas", dijo Ferreira en una reciente rueda de prensa.

Arias dejó huella en el Fluminense, equipo del que se despidió en julio para ir a Inglaterra tras haber sido uno de los mejores futbolistas del Mundial de Clubes, en Estados Unidos.

De acuerdo con la prensa brasileña, el Fluminense compitió con el Palmeiras por repatriar a Arias, debido a una cláusula en su traspaso al Wolverhampton que le daba derecho a intentar igualar cualquier oferta en una negociación futura.

Según esos reportes, el Flu no pudo llegar, finalmente, a la cifra puesta sobre la mesa por el Verdão.