Miércoles, 29 de octubre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro secuestró en promedio un activista por día en el mes de octubre

octubre 29, 2025
Por: Maryorin Méndez
Presos políticos en Venezuela - EFE
La maypría de los casos no se sabe a dónde han sido llevados y a todos se les ha negado defensa.

Justo en el mes en que se inició la campaña por una beatificación sin presos políticos, el régimen de Maduro tuvo como respuesta ejecutar más secuestros.

En promedio se llevaron a un dirigente por día; muchos de ellos junto a familiares que intentaron impedir la arbitrariedad de agentes encapuchados que golpearon y destrozaron hasta conseguir su propósito.

Activistas y dirigentes políticos han sido sometidos a desaparición forzada, sometiendo a sus familiares a una angustia infinita: No saber qué hacer, a dónde acudir, ni cuándo terminar la búsqueda de las víctimas.

Médicos, dirigentes juveniles y profesores integran el mayor número de desaparecidos.

La nueva oleada coincide también con los ejercicios militares de Maduro, en respuesta al despliegue de Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El gobernante autorizó "delatar" a través de una aplicación a ciudadanos cuya opinión representen una amenaza a la Patria. Según Diosdado Cabello es una nueva versión de la "operación tun-tun", haciendo alusión al llamado a la puerta de las personas que son procesadas por delitos de "traición".

Según el Foro Penal, que lleva un registro de detenciones arbitrarias, la cifra de presos políticos se ubica en 875. De estos 173 son militares, 112 mujeres y 4 adolescentes.

La cifra es la más alta del mundo, pese a la liberación de 14 colombianos cuyos familiares realizaron protestas en la frontera con Venezuela, cerrando el paso fronterizo.

En total fueron secuestradas 37 personas entre dirigentes políticos, sociales y activistas humanitarios.

Aseguran activistas y defensores creen que es una oleada represiva impulsada por la denominada inteligencia social, en la que líderes comunales acusan a sus vecinos.

Se desconoce completamente el paradero de 61 personas y 83 tienen nacionalidad extranjera. Las detenciones políticas desde 2014 a la fecha es de 18.565 personas.

