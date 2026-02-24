NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Investigación

Avión habría sido alcanzado por disparos durante un vuelo Medellín-Miami: orificio en el ala derecha encendió las alarmas

febrero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Se detectaron perforaciones en la aeronave que serían compatibles con impactos de bala.

Un avión Boeing 737 MAX 8 de American Airlines, identificado como el vuelo AA924, fue apartado de operaciones el pasado lunes 23 de febrero.

El motivo: Se detectaron perforaciones en la aeronave que serían compatibles con impactos de bala.

El avión había cubierto la ruta entre Medellín, Colombia, y Miami, Estados Unidos, cuando se realizó el hallazgo tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami.

Tal daño fue encontrado por personal técnico durante una revisión de rutina efectuada una vez el avión aterrizó en la unión americana.

De acuerdo con los primeros reportes, se encontró un orificio en el alerón del ala derecha, lo que encendió las alertas y obligó a activar los protocolos de seguridad.

El avión, por consiguiente, fue retirado de inmediato del servicio comercial mientras se llevan a cabo inspecciones más detalladas y las reparaciones correspondientes.

La aerolínea informó que ninguno de los pasajeros ni miembros de la tripulación resultó herido y que durante el vuelo no se reportaron situaciones irregulares.

De momento, se desconoce con certeza en qué punto se habría producido el presunto impacto, por ende, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

En cuanto a incidentes similares, es de recordar la suspensión de vuelos hacia Haití en noviembre de 2024, tras ataques que afectaron a aerolíneas de EE. UU.

