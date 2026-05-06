NTN24
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Colombia

Por primera vez en Colombia captan un tigrillo melánico en zona rural del Valle del Cauca

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Tigrillo melánico | Foto Alcaldía de Santiago de Cali
Tigrillo melánico | Foto Alcaldía de Santiago de Cali
“Este felino es ‘vulnerable’ por amenazas como la pérdida de hábitat, la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre”, detalló la directora del Dagma.

La Alcaldía de Santiago de Cali, Colombia, informó esta semana, que cámaras de trampa permitieron identificar, por primera vez, un tigrillo melánico en predios de conservación del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).

o

De acuerdo con el comunicado, las imágenes obtenidas fueron parte del monitoreo de la Red Otus, realizado en marzo a través de las cámaras trampa, se evidenció en el predio El Danubio la presencia de un individuo reconocido como tigrillo melánico.

Lina Marcela Botia Muñoz, directora del DAGMA, dijo que “según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), este felino es ‘vulnerable’ por amenazas como la pérdida de hábitat, la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre”.

“El registro logrado reafirma el compromiso por la protección y conservación de nuestra biodiversidad y ecosistema”, afirmó.

La presencia de este individuo constituye un hito significativo, ya que, aunque existían reportes previos de individuos melánicos en el Parque Nacional Naturales Farallones de Cali, hasta la fecha no se contaba con evidencia de su presencia en El Danubio, ubicado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar.

La bióloga del Grupo de Conservación de Ecosistemas del Dagma, Catalina Silva, detalló que la coloración melánica está presente en al menos 11 de las 37 especies de felinos registradas a nivel mundial.

Su denominación “melánico” viene de su coloración oscura que se reconoce por una condición genética llamada melanismo, que provoca una alta producción de melanina, el pigmento responsable de color negro en la piel y el pelaje.

o

Asimismo, Silva añadió: “Normalmente se caracteriza por un pelaje amarillento con patrones de manchas oscuras".

A su vez, el comunicado de prensa señaló que diferentes hipótesis sugieren que, además del componente genético, factores comportamentales podrían influir en el desarrollo y permanencia del melanismo en poblaciones silvestres de felinos.

Temas relacionados:

Colombia

Cali

Animales

Naturaleza

especie en peligro de extinción

Cámara

Valle del Cauca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

CIDH presenta ante la OEA "evidencia abrumadora" sobre represión en Venezuela: núcleos familiares completos han sido detenidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

Documento revela que solamente Elon Musk podría despedir a Elon Musk de SpaceX

Luna | EFE
Artemis II

"Hay muchas evidencias": astrofísico descarta teorías de la conspiración que apuntan a que el hombre nunca fue a la Luna y resalta perfección de Artemis II

Fotografías de la Misión Artemis II - Créditos NASA
Nasa

Fondos de pantalla para su celular que la misión Artemis II de la NASA capturó y que ya puede descargar gratis

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
José Daniel Ferrer, opositor cubano - Foto. EFE
José Daniel Ferrer

"Las cárceles del régimen castrocomunista son lo más parecido a los campos de concentración de la Alemania nazi": José Daniel Ferrer sobre dictadura de Cuba

Marie-Louise Eta | Foto: EFE
Bundesliga

Rompiendo esquemas: ella es Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir un equipo masculino de la Bundesliga

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano Nicolás Maduro-Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se la aprendió. Nos dice unos versículos locos”: ‘Nicolasito’ revela que el dictador Nicolás Maduro se la pasa leyendo la Biblia tras las rejas

Colombia ante Francia en partido amistoso - Foto: EFE
Selección Colombia

Duras críticas contra portero de la Selección Colombia por recibir gol idéntico al que encajó contra Francia días atrás

Ataque israelí a Hezbolá - Captura de video
Hezbolá

"Misil en el aire": la impactante grabación de radio de un helicóptero de combate de Israel con comandante en tierra durante uno de los ataques contra Hezbolá en el Líbano

María Corina Machado | Foto EFE
Vente Venezuela

Partido de María Corina Machado llama a "recuperar el orden constitucional" de Venezuela tras cumplirse más de 90 días de la captura de Maduro

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
portero

Vélez Sarsfield ejecutará la opción de compra por el arquero de la selección Colombia, Álvaro Montero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre