Por primera vez en Colombia captan un tigrillo melánico en zona rural del Valle del Cauca

La Alcaldía de Santiago de Cali, Colombia, informó esta semana, que cámaras de trampa permitieron identificar, por primera vez, un tigrillo melánico en predios de conservación del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).

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De acuerdo con el comunicado, las imágenes obtenidas fueron parte del monitoreo de la Red Otus, realizado en marzo a través de las cámaras trampa, se evidenció en el predio El Danubio la presencia de un individuo reconocido como tigrillo melánico.

Lina Marcela Botia Muñoz, directora del DAGMA, dijo que “según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), este felino es ‘vulnerable’ por amenazas como la pérdida de hábitat, la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre”.

“El registro logrado reafirma el compromiso por la protección y conservación de nuestra biodiversidad y ecosistema”, afirmó.

La presencia de este individuo constituye un hito significativo, ya que, aunque existían reportes previos de individuos melánicos en el Parque Nacional Naturales Farallones de Cali, hasta la fecha no se contaba con evidencia de su presencia en El Danubio, ubicado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar.

La bióloga del Grupo de Conservación de Ecosistemas del Dagma, Catalina Silva, detalló que la coloración melánica está presente en al menos 11 de las 37 especies de felinos registradas a nivel mundial.

Su denominación “melánico” viene de su coloración oscura que se reconoce por una condición genética llamada melanismo, que provoca una alta producción de melanina, el pigmento responsable de color negro en la piel y el pelaje.

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Asimismo, Silva añadió: “Normalmente se caracteriza por un pelaje amarillento con patrones de manchas oscuras".

A su vez, el comunicado de prensa señaló que diferentes hipótesis sugieren que, además del componente genético, factores comportamentales podrían influir en el desarrollo y permanencia del melanismo en poblaciones silvestres de felinos.