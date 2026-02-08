NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Domingo, 08 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

El mensaje de María Corina Machado tras enterarse de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa: "Eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre"

febrero 8, 2026
Por: Nucho Martínez
Juan Pablo Guanipa, exprisionero político venezolano y María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa, exprisionero político venezolano y María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
El dirigente político venezolano había sido arrestado por fuerzas de seguridad de la narco-dictadura el 23 de mayo de 2025. Desde entonces, su familia había denunciado en múltiples ocasiones que se encontraba en una situación de "secuestro" con nulo o mínimo contacto.

Este domingo 8 de febrero, el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado, tras permanecer arbitrariamente por más de ocho meses tras las rejas.

o

Su hijo, Ramón Guanipa, informó sobre la excarcelación a través de un comunicado oficial difundido en la cuenta de X (Twitter) de su padre.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", señaló en la cuenta oficial de X del líder político.

o

"Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos", finalizó.

Sobre dicha excarcelación, la Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela María Corina Machado se pronunció.

A través de X, la apodada ‘dama de hierro’ mencionó: “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte”.

“Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todo los presos políticos”, añadió.

El dirigente político venezolano había sido arrestado por fuerzas de seguridad de la narco-dictadura el 23 de mayo de 2025. Desde entonces, su familia había denunciado en múltiples ocasiones que se encontraba en una situación de "secuestro" con nulo o mínimo contacto.

o

Su liberación se produce en el marco de un proceso de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela anunciado por voceros del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

Al margen de la excarcelación de Guanipa, según los datos más recientes de la organización Foro Penal, se contabilizan 686 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Desde el 8 de enero del año en curso, tras la captura de Maduro y en medio de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores, Foro Penal ha verificado 384 excarcelaciones de presos políticos.

Temas relacionados:

Juan Pablo Guanipa

Dictadura en Venezuela

Excarcelaciones

María Corina Machado

Presos políticos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Mujer finge ser familiar de un preso político en Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

¿Quién es la mujer que se hizo pasar como madre de un preso político y abrazó a Jorge Rodríguez?

Ramón Centeno, periodista y exprisionero político venezolano / Bandera de Venezuela al revés (símbolo internacional de angustia, peligro extremo y solicitud de auxilio) - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Estamos excarcelados pero no libres": exprisionero político venezolano Ramón Centeno

Jornada electoral en Colombia - Foto de referencia: EFE
Elecciones en Colombia

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Invierno - Foto Canva
Ola Invernal

La ciencia detrás de la histórica ola de frío que paraliza a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Imagen del presidente estadounidense Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Los Premios Grammy son lo peor": Trump arremete contra los galardones de la música y amenaza con demandar a su presentador por comentario sobre Epstein

Estados Unidos | Foto Canva
Migración

EE. UU. registra por primera vez en 50 años más migrantes saliendo que entrando, según reporte del centro de estudios Brookings Institution

Rafael Tudares - AFP
Presos políticos en Venezuela

Arzobispo de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia que hizo la hija de Edmundo González Urrutia por “extorsión”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Imagen del presidente estadounidense Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Los Premios Grammy son lo peor": Trump arremete contra los galardones de la música y amenaza con demandar a su presentador por comentario sobre Epstein

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski anuncia negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos la próxima semana en Abu Dabi

Eclipse solar anular | Foto Canva
Luna

La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

Zinedine Zidane, exfutbolista y entrenador, caminando en París - Fotos: X
Zidane

Ser una leyenda de fútbol también puede jugar en contra: así de mal la pasó Zinedine Zidane caminando en París

Michael Schumacher, expiloto de automovilismo - Foto de referencia: EFE
Michael Schumacher

Reconocido medio británico asegura que Michael Schumacher ya no se encuentra postrado en una cama

Estados Unidos | Foto Canva
Migración

EE. UU. registra por primera vez en 50 años más migrantes saliendo que entrando, según reporte del centro de estudios Brookings Institution

Rafael Tudares - AFP
Presos políticos en Venezuela

Arzobispo de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia que hizo la hija de Edmundo González Urrutia por “extorsión”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre