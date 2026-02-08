El mensaje de María Corina Machado tras enterarse de la excarcelación de Juan Pablo Guanipa: "Eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre"

Este domingo 8 de febrero, el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue excarcelado, tras permanecer arbitrariamente por más de ocho meses tras las rejas.

Su hijo, Ramón Guanipa, informó sobre la excarcelación a través de un comunicado oficial difundido en la cuenta de X (Twitter) de su padre.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", señaló en la cuenta oficial de X del líder político.

"Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos", finalizó.

Sobre dicha excarcelación, la Premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela María Corina Machado se pronunció.

A través de X, la apodada ‘dama de hierro’ mencionó: “Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte”.

“Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todo los presos políticos”, añadió.

El dirigente político venezolano había sido arrestado por fuerzas de seguridad de la narco-dictadura el 23 de mayo de 2025. Desde entonces, su familia había denunciado en múltiples ocasiones que se encontraba en una situación de "secuestro" con nulo o mínimo contacto.

Su liberación se produce en el marco de un proceso de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela anunciado por voceros del régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

Al margen de la excarcelación de Guanipa, según los datos más recientes de la organización Foro Penal, se contabilizan 686 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Desde el 8 de enero del año en curso, tras la captura de Maduro y en medio de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores, Foro Penal ha verificado 384 excarcelaciones de presos políticos.