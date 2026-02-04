Estados Unidos ya habría devuelto a Venezuela los 500 millones de dólares de venta inicial del petróleo

Estados Unidos ya habría devuelto al régimen venezolano los 500 millones de dólares de la venta inicial de petróleo que formaba parte de un acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington el mes pasado, según informó el martes un funcionario estadounidense.

Los últimos 200 millones de dólares de la venta ya fueron enviados a Venezuela, dijo el representante de Estados Unidos, quien habló a Reuters bajo condición de anonimato.

El acuerdo, cabe resaltar, se produjo después de que Nicolás Maduro fuera capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero y de que el presidente Donald Trump afirmara que iba a administrar Venezuela y a tomar control del petróleo.

"Venezuela ha recibido oficialmente los 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo de venezolano", precisó el funcionario, quien añadió que el dinero se "desembolsa en beneficio del pueblo venezolano a discreción del Gobierno estadounidense".

La semana pasada, durante su testimonio en el Capitolio, el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que la participación de Estados Unidos en la venta de petróleo venezolano era un esfuerzo a corto plazo destinado a estabilizar el país, mantener a flote el sistema y ayudar al pueblo.

"En esencia, permitimos que Venezuela utilice su propio petróleo para generar ingresos con los que pagar a los profesores, bomberos y policías, y mantener el funcionamiento del sistema para evitar un colapso múltiple", expresó entonces Rubio.

Los fondos, entretanto, se habían depositado en Qatar y estaban destinados a ser una "cuenta temporal a corto plazo para garantizar que Venezuela reciba los fondos necesarios para funcionar", prosiguió el representante estadounidense en su relato.

El funcionario también dejó saber que el objetivo a largo plazo para las ventas futuras es transferir los ingresos "a un fondo ubicado en Estados Unidos y autorizar los gastos para cualquier obligación o gasto del gobierno de Venezuela o sus agencias e instrumentos siguiendo instrucciones que sean coherentes con los procedimientos acordados".

Las declaraciones del funcionario se producen un mes y un día después de que Maduro fuera capturado en territorio venezolano junto a su esposa, Cilia Flores, con quien ahora enfrenta varios cargos en Estados Unidos.

El martes fue aplazada la segunda audiencia que sucede aquella en la que no aceptaron los cargos presentados en su contra y la nueva fecha será para el 26 de marzo, pese a que inicialmente estaba programada para el 17 de ese mismo mes.

VEA TAMBIÉN "Me preguntó por Delcy": presidente Petro reveló detalles de su reunión con Trump y se refirió al futuro de Venezuela o

Mientras tanto, el régimen venezolano está a cargo de Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidente de Maduro y ahora mantiene comunicación constante con Estados Unidos, que, por su parte, le ha hecho diversas solicitudes y exigencias al tiempo que advierte con nuevas consecuencias si no se llega a hacer lo que el país norteamericano considera correcto.