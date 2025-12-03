Régimen nicaragüense libera a decenas de presos políticos en medio de la presión internacional: ¿estrategia de Daniel Ortega?

La reciente liberación de cerca de 40 presos políticos en Nicaragua, luego de presiones internacionales y solicitudes específicas de la administración Trump, ha generado una intensa discusión sobre las motivaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Estas liberaciones, realizadas bajo el régimen de casa por cárcel, se producen en un contexto de riesgo de nuevas sanciones de Estados Unidos, incluyendo la posible expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA).

Las excarcelaciones se han llevado a cabo en un entorno de presión internacional constante y amenazas de sanciones económicas severas.

El debate se centra en si estas liberaciones son un gesto genuino del regímen nicaragüense o una maniobra política para evitar sanciones, especialmente la suspensión de los beneficios del CAFTA.

Los posibles impactos de tales sanciones son significativos, ya que podrían desestabilizar aún más la economía nicaragüense, que ya depende en gran medida de las remesas provenientes del exterior.

Salvador Lulio Marenco, abogado de derechos humanos del colectivo ‘Nicaragua Nunca Más’, habló en La Tarde de NTN24.