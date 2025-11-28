Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Miles de personas se verán gravemente afectadas por una crisis que involucra a los aviones A320, utilizados por decenas de aerolíneas en todo el planeta.

El fabricante Airbus ordenó la actualización inmediata del software de varios de las flotas de aviones A320, una decisión que impacta a decenas de aerolíneas en el mundo.

Airbus también instó a que se detengan inmediatamente los vuelos de 6.000 de sus aviones A320 para que se pueda reemplazar cuanto antes el programa de control de vuelo.

Esta medida, que afecta a los viajeros en el mundo, se tomó luego de que la compañía detectó que la radiación solar intensa estaría corrompiendo “datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo” de las flotas.

La medida se da luego de un incidente técnico que tuvo lugar a finales de octubre con una aeronave en Estados Unidos.

El incidente se remonta al 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático.

El suceso se produjo en la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), cuando el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos.

El episodio concluyó con un aterrizaje en Tampa, Florida, y dejó varios pasajeros heridos, según los bomberos locales.

Sin embargo, lo complicado del anunció que hace Airbus es que, según se ha conocido, la actualización del software puede llevar “unas horas”.

Además de que, para unas 1.000 aeronaves, esto implicará el cambio del hardware, "lo que llevará semanas".

De no corregirse el sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador de control de los elevadores y alerones del avión, esto podría provocar un movimiento no controlado del timón que podría exceder la capacidad estructural de la aeronave.

"Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial", agregó la empresa.

Tras el anunció de Airbus, ya van varias aerolíneas como Avianca en Colombia que han empezado a actuar en consecuencia de la decisión tomada por la empresa fabricante.

La aerolínea colombiana informó este viernes que dejará en tierra a más del 70% de su flota A320 por actualizaciones en su software.

Como consecuencia, Avianca suspendió los vuelos y aseguró que será inevitable que se presenten disrupciones significativas “en las operaciones durante los próximos 10 días”.

Es por esta razón que suspendió la venta de tiquetes para viaje hasta el 8 de diciembre, para evitar “un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros en vuelos disponibles”.

Ante la delicada situación, la Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció y confirmó la inmovilización temporal de parte de la Flota A320.

En su escrito, la institución aseveró que las aeronaves deberán de permanecer en sus bases a partir del 29 de noviembre de 2025 hasta que se complementen los trabajos técnicos mandatarios requeridos por Airbus.

Por su parte, la aerolínea chilena JetSMART aseguró que la falla de Airbus solamente afectaría a un número “reducido de aeronaves”.

En un comunicado, la compañía detalló que las aeronaves afectadas “serán atendidas esta misma noche conforme a las directrices técnicas establecidas”.

“La aerolínea realizará las actualizaciones requeridas dentro de los plazos definidos, siguiendo los procedimientos indicados y en coordinación con sus equipos de ingeniería y mantenimiento, con la seguridad como su principal prioridad”, agregó.

Y reiteró que hasta la fecha no existe “afectación en la operación de los vuelos de JetSMART Airlines, los cuales continúan desarrollándose según lo programado”.

“En caso de que algún itinerario requiera ajustes, las personas afectadas serán contactadas directamente para recibir de manera oportuna alternativas de viaje”.

Air France confirmó que canceló 35 vuelos este viernes y estaría calculando el número de afectaciones que habría para el sábado.

"Los clientes afectados por las cancelaciones están siendo informados individualmente por SMS y correo electrónico", dijo un portavoz.

Por su lado, American Airlines prevé “algunos retrasos” relacionados con estos ajustes, pero estima que la actualización del programa en sus aproximadamente 340 aviones estará lista el sábado.