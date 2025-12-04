Trinidad y Tobago revela las funciones que cumple el radar militar instalado por EE. UU. en el archipiélago

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reveló que el radar instalado en este archipiélago por marines estadounidenses tiene como objetivo ayudar a combatir el movimiento de petróleo venezolano sancionado y el tráfico de drogas.

Trinidad y Tobago recibió al buque de guerra estadounidense USS Gravely a finales de octubre en medio del despliegue de una flotilla de buques de guerra estadounidenses en el Caribe que Washington sustenta en una lucha antinarcóticos.

El régimen de Venezuela, presionado por Estados Unidos, tachó las maniobras en su vecino como una provocación.

Persad-Bissessar, una fiel devota del presidente estadounidense Donald Trump, confirmó el pasado 27 de noviembre durante un programa de televisión que Estados Unidos instalaría un radar en un nuevo aeropuerto.

"El nuevo sistema de radar ayuda en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela", dijo Persad-Bissessar en un comunicado.

"El equipo más reciente mejora nuestras capacidades de vigilancia y añade una capa superior de protección que anteriormente no estaba disponible", agregó.

Trump impuso en 2019 durante su primer gobierno un embargo al petróleo venezolano. En su segundo período el líder republicano ha mantenido sanciones.

El radar ha suscitado interrogantes por miembros del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), al que la primera ministra acusó de "ignorar el tráfico ilegal de drogas y de personas impulsado por Venezuela".

"Las preguntas planteadas por el PNM sobre el radar recién instalado son un esfuerzo desesperado por obligar al gobierno a divulgar información sensible de seguridad nacional para ayudar a los presuntos financiadores de la mafia local de drogas y los colaboradores criminales venezolanos del PNM a eludir la vigilancia", afirmó.

La líder de la oposición de Trinidad y Tobago, Pennelope Beckles, instó más temprano a la primera ministra a llevar cualquier evidencia a la Policía.

Nicolás Maduro acusa a Persad-Bissessar de sumarse a los planes de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, mientras que la primera ministra señala que Washington nunca ha solicitado utilizar su país para atacar Venezuela.

Fuerzas estadounidenses han bombardeado 20 embarcaciones desde septiembre en el Caribe y el Pacífico con un saldo de 83 muertos.