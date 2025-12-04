NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago revela las funciones que cumple el radar militar instalado por EE. UU. en el archipiélago

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El régimen de Venezuela, presionado por Estados Unidos, tachó acercamientos entre las naciones como una provocación.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, reveló que el radar instalado en este archipiélago por marines estadounidenses tiene como objetivo ayudar a combatir el movimiento de petróleo venezolano sancionado y el tráfico de drogas.

Trinidad y Tobago recibió al buque de guerra estadounidense USS Gravely a finales de octubre en medio del despliegue de una flotilla de buques de guerra estadounidenses en el Caribe que Washington sustenta en una lucha antinarcóticos.

El régimen de Venezuela, presionado por Estados Unidos, tachó las maniobras en su vecino como una provocación.

Persad-Bissessar, una fiel devota del presidente estadounidense Donald Trump, confirmó el pasado 27 de noviembre durante un programa de televisión que Estados Unidos instalaría un radar en un nuevo aeropuerto.

"El nuevo sistema de radar ayuda en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela", dijo Persad-Bissessar en un comunicado.

"El equipo más reciente mejora nuestras capacidades de vigilancia y añade una capa superior de protección que anteriormente no estaba disponible", agregó.

Trump impuso en 2019 durante su primer gobierno un embargo al petróleo venezolano. En su segundo período el líder republicano ha mantenido sanciones.

El radar ha suscitado interrogantes por miembros del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), al que la primera ministra acusó de "ignorar el tráfico ilegal de drogas y de personas impulsado por Venezuela".

"Las preguntas planteadas por el PNM sobre el radar recién instalado son un esfuerzo desesperado por obligar al gobierno a divulgar información sensible de seguridad nacional para ayudar a los presuntos financiadores de la mafia local de drogas y los colaboradores criminales venezolanos del PNM a eludir la vigilancia", afirmó.

La líder de la oposición de Trinidad y Tobago, Pennelope Beckles, instó más temprano a la primera ministra a llevar cualquier evidencia a la Policía.

Nicolás Maduro acusa a Persad-Bissessar de sumarse a los planes de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, mientras que la primera ministra señala que Washington nunca ha solicitado utilizar su país para atacar Venezuela.

Fuerzas estadounidenses han bombardeado 20 embarcaciones desde septiembre en el Caribe y el Pacífico con un saldo de 83 muertos.

Temas relacionados:

Trinidad y Tobago

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Caribe

Despliegue militar

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Nicolás Maduro

Maduro se refiere por primera vez a la llamada con Trump y revela detalles: "no me gusta la diplomacia de micrófono"

Graziella Dall'Oglio, ciudadana italiana fallecida y su hijo, disfrazado como ella - Fotos: X
Italia

Italiano se inspiró en la película 'Psicosis' de Alfred Hitchcock para estafar al Estado: se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Deshielo Antártida- Foto Canva
Deshielo

Colapsa la mitad del glaciar Hektoria en la Antártida: la ciencia alerta sobre un derretimiento sin precedentes

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Nicolás Maduro

Maduro se refiere por primera vez a la llamada con Trump y revela detalles: "no me gusta la diplomacia de micrófono"

Graziella Dall'Oglio, ciudadana italiana fallecida y su hijo, disfrazado como ella - Fotos: X
Italia

Italiano se inspiró en la película 'Psicosis' de Alfred Hitchcock para estafar al Estado: se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Deshielo Antártida- Foto Canva
Deshielo

Colapsa la mitad del glaciar Hektoria en la Antártida: la ciencia alerta sobre un derretimiento sin precedentes

Volcán | Foto Earth Observatory - NASA
Marte

La NASA fotografía un volcán de Latinoamérica y descubre que es un “gemelo” del Marte primitivo

Rover Rosalind Franklin | Foto: AFP
Nasa

NASA confirma su contribución al rover marciano europeo Rosalind Franklin previsto para ser lanzado en 2028

TPS venezolanos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Estamos cerca del fin del TPS para los venezolanos? Un abogado de inmigración aclara qué viene y quiénes mantienen protección hasta 2026

Migración | Foto Canva
Ponte al Día

Entró con visa, se quedó y ahora un empleador quiere ayudarlo: ¿cómo puede avanzar hacia un estatus legal en EE.UU.? Experto en migración lo explica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre