"Es un recuerdo doloroso": Evaristo Canete, el camarógrafo que captó la tragedia de Armero

El 13 de noviembre de 1985 marcó la peor tragedia natural en la historia de Colombia.

La erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó poblaciones enteras y cobró la vida de más de 25.000 personas en Armero.

Cuarenta años después, el mundo recuerda a Omaira Sánchez, la niña de 13 años que quedó atrapada entre los escombros y cuya agonía fue transmitida en vivo durante tres días.

Evaristo Canete, el camarógrafo de Televisión Española que registró aquellas desgarradoras imágenes, compartió en entrevista exclusiva con NTN24 sus recuerdos sobre ese momento que marcó su carrera profesional.

"Es un recuerdo doloroso", expresó desde Madrid, donde continúa trabajando como camarógrafo tras 40 años de trayectoria.

Canete relató cómo llegó a Armero la noche anterior a la tragedia. "Hasta el día siguiente no podíamos llegar a Armero, pues estuvimos trabajando en las morgues improvisadas", recordó.

Cerca del amanecer, mientras caminaba entre las ruinas grabando cuerpos y animales, un señor de Defensa civil lo alertó sobre la situación de Omaira. "Giré la cámara hacia abajo, que iba robando, y vi a Omaira”, narró.

Sobre las posibilidades de rescate, Canete fue categórico: "No se pudo hacer nada por Omaira, no se pudo hacer nada, y no solo porque estuviéramos en Colombia. Ni en Madrid, ni en Nueva York, en las mismas circunstancias, se habría podido salvar a Omaira".

El profesional explicó que la manera en que había caído la niña hacía imposible el rescate.

Lo que más impactó al camarógrafo fue la fortaleza de Omaira. "La que nos daba fuerzas a todos era ella", recordó con emoción. "Los que estábamos allí un tiempo ya sabíamos, menos ella, que no quería, era la que nos daba fuerzas".

Canete comparó aquella experiencia con otra de las coberturas más duras de su carrera: el genocidio de Ruanda. "También veía morir a los niños, y no se podía hacer absolutamente nada. Una epidemia de cólera que vino después de las matanzas", recordó. Sin embargo, admitió que "lo de Omaira ha sido lo que más lo ha marcado".

Asimismo, Diana Jiménez, mejor amiga de Omaira Sánchez, mantiene viva la memoria de aquella niña que el mundo vio morir en directo. Para ella, el duelo sigue abierto y no ha podido visitar la tumba de su amiga, "tal vez porque de hacerlo, sería volver a la noche del 13 de noviembre de 1985".

La tragedia también marcó a Omaira Medina, otra sobreviviente que compartía el nombre con la niña símbolo. Medina quedó enterrada viva junto a su esposo y con un hijo de siete meses en su vientre, resistiendo 72 horas hasta ser rescatada.