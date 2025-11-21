NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Presos políticos en Venezuela

Excarcelaron a preso político que nunca recibió visita: Macario González, un adulto mayor por el que siempre rogó su familia

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Macario González, dirigente opositor
La CIDH explicó que se desconocía el paradero del exdiputado desde septiembre, que imposibilitaban a sus familiares activar acciones para proteger sus derechos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El dirigente del partido Voluntad Popular y exdiputado opositor, Macario González, fue excarcelado este jueves tras su secuestro el pasado 12 de septiembre por cuerpos de seguridad del régimen, cuando salía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) donde da clases de Derecho.

Desde su desaparición, familiares exigieron fe de vida y dar con su paradero, pero nunca fue atendida la súplica.

o

Horas antes de su excarcelación, González, de 73 años de edad, recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también protegen a su familia.

La CIDH explicó que se desconocía el paradero del exdiputado desde septiembre, que imposibilitaban a sus familiares activar acciones para proteger sus derechos.

"Celebramos la excarcelación de Macario González, exalcalde de Iribarren y dirigente de Lara, quien pasó meses injustamente detenido por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)", expresó a través de X el partido Primero Justicia.

La organización opositora además exige que no se normalicen las desapariciones forzadas ni la persecución política en el país.

"Seguimos alzando la voz por la libertad plena de todos, por el respeto al debido proceso y por un país donde ningún venezolano sea encarcelado por pensar distinto", señaló.

o

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal denunció que el régimen mantiene a más de 800 presos políticos en el país. Según sus registros, más de 15.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2024, y la mayoría de estos casos responden a actos de “venganza" o "sanción” contra dirigentes políticos.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Desapariciones forzadas

Persecución

Régimen de Maduro

Oposicion venezolana

Voluntad Popular

Primero Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsubsecretario estadounidense asegura que "en este momento" habría conversaciones entre el Gobierno de Trump y el régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Judicial

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

Foto DGCIM
Detenciones arbitrarias

Dgcim se llevó a cuatro niños para presionar a empresario en Barinas

Julieta Makintach, jueza apartada del caso de la muerte de Maradona - Foto: EFE
Juicio

Jueza es destituida por documental clandestino sobre juicio a Maradona

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Presos políticos en Venezuela

Otro periodista es secuestrado en Venezuela: Joan Camargo fue interceptado y desaparecido al salir de su casa

Kamla Persad-Bissessar (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago niega que Trump le haya solicitado usar el archipiélago para "lanzar ataques contra Venezuela"

Régimen de Maduro | Foto EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro pide la nacionalidad a opositores venezolanos por apoyar el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Tour Colombia 2026 se cancela por falta de recursos - Foto: AFP
Ciclismo

Por falta de recursos se cancela el Tour Colombia 2026, una de las carreras más importantes del ciclismo colombiano

Póster de 'Super Mario Galaxy' en Tokio - Foto AFP
The Super Mario Galaxy

Así luce el nuevo y enigmático personaje que 'Super Mario Galaxy' reveló en su primer tráiler: ¿fin del auge de Peaches?

Venezuela | Foto AFP
Petróleos de Venezuela

Alertan más de 80 descargas clandestinas de petróleo en las costas de Venezuela pese a las sanciones

Maduro y primera ministra de Trinidad y Tobago - Fotos: AFP
Gas

“Venezuela tiene una crisis muy grande en materia de suministro de gas”: ex viceministro de Energía y Petróleo de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre