Excarcelaron a preso político que nunca recibió visita: Macario González, un adulto mayor por el que siempre rogó su familia

El dirigente del partido Voluntad Popular y exdiputado opositor, Macario González, fue excarcelado este jueves tras su secuestro el pasado 12 de septiembre por cuerpos de seguridad del régimen, cuando salía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) donde da clases de Derecho.

Desde su desaparición, familiares exigieron fe de vida y dar con su paradero, pero nunca fue atendida la súplica.

Horas antes de su excarcelación, González, de 73 años de edad, recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también protegen a su familia.

La CIDH explicó que se desconocía el paradero del exdiputado desde septiembre, que imposibilitaban a sus familiares activar acciones para proteger sus derechos.

"Celebramos la excarcelación de Macario González, exalcalde de Iribarren y dirigente de Lara, quien pasó meses injustamente detenido por el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)", expresó a través de X el partido Primero Justicia.

La organización opositora además exige que no se normalicen las desapariciones forzadas ni la persecución política en el país.

"Seguimos alzando la voz por la libertad plena de todos, por el respeto al debido proceso y por un país donde ningún venezolano sea encarcelado por pensar distinto", señaló.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal denunció que el régimen mantiene a más de 800 presos políticos en el país. Según sus registros, más de 15.000 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2024, y la mayoría de estos casos responden a actos de “venganza" o "sanción” contra dirigentes políticos.