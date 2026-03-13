NTN24
Viernes, 13 de marzo de 2026
Viernes, 13 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez pidió a Trump cesar las sanciones contra Venezuela en medio de encuentro con funcionarios colombianos

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunieron este viernes en Caracas, tras una frustrada reunión entre Petro y Rodríguez.

Delcy Rodríguez, jefa encargada del régimen venezolano, pidió este viernes al mandatario estadounidense, Donald Trump, cesar las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

"Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina", afirmó tras una frustrada cumbre con el presidente colombiano Gustavo Petro. "Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos", agregó.

Delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunieron este viernes en Caracas, tras una frustrada reunión entre Petro y Rodríguez que debía realizarse en la frontera común y que fue cancelada a última hora.

o

Ambos tenían previsto encontrarse este mismo viernes, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad.

En lugar del encuentro presidencial, el canciller del régimen de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio, encabezaron una reunión con otros funcionarios de alto rango, de acuerdo con las imágenes transmitidas por la televisión estatal venezolana. Las delegaciones tenían planeado abordar asuntos de seguridad y energéticos.

Washington ejerce presión sobre Venezuela, donde ordenó la reactivación de la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, y también sobre Colombia, a quien exige endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Poco antes de la cancelación, el presidente Donald Trump llamó a Petro y le deseó "suerte" en su encuentro con la mandataria venezolana.

o

Desde Colombia indicaron que la cancelación se debió a amenazas de seguridad, aunque no se precisó si se trataba de problemas en el lado colombiano o venezolano.

En la línea limítrofe operan numerosos grupos armados que se financian del narcotráfico, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más longeva del continente con 60 años de actividad.

Estados Unidos ha desplegado operativos contra el narcotráfico en América Latina e intenta frenar el avance en la región de rivales comerciales como China.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Gustavo Petro

Régimen venezolano

Colombia

Frontera entre Colombia y Venezuela

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No estamos en negociaciones": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano sobre conversaciones con Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Homenaje en Santiago de Chile al exteniente venezolano asesinado Ronald Ojeda - Foto: EFE
El Tren de Aragua

Estados Unidos busca extraditar a Chile a uno de los cabecillas del Tren de Aragua señalado de participar en el asesinato de Ronald Ojeda

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Régimen cubano

"No estamos en negociaciones": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano sobre conversaciones con Washington

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel / FOTO: EFE
Régimen cubano

“Estoy seguro que el régimen cubano no pasará de este año”: José Daniel Ferrer, líder opositor

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (AFP)
Irán

"No importa cuál sea su nombre o dónde se esconda": Israel advierte que cualquier sucesor de Alí Jamenei será "objetivo de asesinato"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

"No me extrañaría que se haya guardado un as político": experto sobre posibles anuncios de Trump sobre Cuba o Venezuela en su Discurso del Estado de la Unión

María Corina Machado con venezolanos en Chile. (AFP)
María Corina Machado

Así fue el emotivo encuentro de María Corina Machado con venezolanos en Chile: "Cada abrazo y encuentro con ustedes me ha hecho sentir en casa"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nayib Bukele y José Jerí. (EFE)
Nayib Bukele

Nayib Bukele deja inquietante mensaje en reacción a la destitución del presidente José Jerí: "Perú es clave"

Foto de referencia (AFP)
Irán

"No importa cuál sea su nombre o dónde se esconda": Israel advierte que cualquier sucesor de Alí Jamenei será "objetivo de asesinato"

Elon Musk - Foto EFE
Tesla

Confirman sentencia de 243 millones de dólares contra la compañía de carros eléctricos Tesla, de Elon Musk, por accidente letal

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

"No me extrañaría que se haya guardado un as político": experto sobre posibles anuncios de Trump sobre Cuba o Venezuela en su Discurso del Estado de la Unión

María Corina Machado con venezolanos en Chile. (AFP)
María Corina Machado

Así fue el emotivo encuentro de María Corina Machado con venezolanos en Chile: "Cada abrazo y encuentro con ustedes me ha hecho sentir en casa"

Paloma Valencia (EFE)
Paloma Valencia

Paloma Valencia, del Centro Democrático, arrasa en votación y gana la Gran Consulta por Colombia: será candidata a la Presidencia

Perkins Rocha - Foto AFP
Perkins Rocha

"Debemos salir cada tres horas a la puerta de la casa para que a Perkins le tomen una foto y graben el grillete": denuncia esposa de Perkins Rocha

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre