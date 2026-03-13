Delcy Rodríguez pidió a Trump cesar las sanciones contra Venezuela en medio de encuentro con funcionarios colombianos

Delcy Rodríguez, jefa encargada del régimen venezolano, pidió este viernes al mandatario estadounidense, Donald Trump, cesar las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

"Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina", afirmó tras una frustrada cumbre con el presidente colombiano Gustavo Petro. "Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos", agregó.

Delegaciones de alto nivel de Colombia y Venezuela se reunieron este viernes en Caracas, tras una frustrada reunión entre Petro y Rodríguez que debía realizarse en la frontera común y que fue cancelada a última hora.

Ambos tenían previsto encontrarse este mismo viernes, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad.

En lugar del encuentro presidencial, el canciller del régimen de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio, encabezaron una reunión con otros funcionarios de alto rango, de acuerdo con las imágenes transmitidas por la televisión estatal venezolana. Las delegaciones tenían planeado abordar asuntos de seguridad y energéticos.

Washington ejerce presión sobre Venezuela, donde ordenó la reactivación de la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, y también sobre Colombia, a quien exige endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Poco antes de la cancelación, el presidente Donald Trump llamó a Petro y le deseó "suerte" en su encuentro con la mandataria venezolana.

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Desde Colombia indicaron que la cancelación se debió a amenazas de seguridad, aunque no se precisó si se trataba de problemas en el lado colombiano o venezolano.

En la línea limítrofe operan numerosos grupos armados que se financian del narcotráfico, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más longeva del continente con 60 años de actividad.

Estados Unidos ha desplegado operativos contra el narcotráfico en América Latina e intenta frenar el avance en la región de rivales comerciales como China.