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Viernes, 20 de marzo de 2026
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Donald Trump

Donald Trump revela que Estados Unidos estudia "reducir gradualmente" las operaciones militares contra el régimen de Irán

marzo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Horas antes, el mandatario descartó un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en los ataques.

Estados Unidos contempla "reducir gradualmente" sus operaciones en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní, indicó este viernes en su plataforma Truth Social el presidente Donald Trump, pocas horas después de haber afirmado que no quería un alto el fuego.

"Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní", escribió el presidente estadounidense.

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"El estrecho de Ormuz deberá ser vigilado y controlado, si es necesario, por los demás países que lo utilizan —¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!", clamó.

Horas antes, el mandatario había descartado un acuerdo de alto el fuego con Irán, por considerar que Washington lleva ventaja en los ataques.

"No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump.

El mandatario aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al igual que el de Israel, era la "victoria" y añadió, a propósito de Irán: "Los estamos golpeando terriblemente fuerte. No creo que sea posible recibir golpes más fuertes".

Asimismo, tildo de "cobardes" a sus aliados de la OTAN por su renuencia a participar en el esfuerzo para liberar el paso marítimo a través del estrecho de Ormuz.

"Sin Estados Unidos, la OTAN es un tigre de papel. No quisieron sumarse a la batalla para detener a un Irán dotado del arma nuclear. Ahora que la batalla militar está ganada, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que tienen que pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz(…) ¡Cobardes, lo recordaremos!", añadió en Truth Social.

Entretanto, el ejército de EE. UU. desplegará tropas adicionales en Oriente Medio, pertenecientes al cuerpo de Marines, informaron el viernes medios estadounidenses, lo que podría presagiar una posible operación terrestre.

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