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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Disidencias de las FARC

Reportan muerte de once menores durante combates de disidencias de las FARC en Colombia

junio 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Disidencias de las FARC - AFP
Disidencias de las FARC - AFP
El director de Medicina Legal en Colombia, Ariel Cortés, confirmó la cifra en entrevista con Blu Radio.

Ariel Cortés, director de Medicina Legal en Colombia, confirmó la muerte de once menores de edad durante combates entre disidentes rivales de las FARC la semana pasada en una región amazónica del país.

Durante una entrevista con el medio local Blu Radio, Cortés confirmó dicha cifra al tiempo que dijo que "es una situación terrible que entre colombianos se estén matando a las personas que son el futuro" del país.

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La semana pasada, un enfrentamiento entre rebeldes bajo las órdenes de Iván Mordisco y los que siguen a alias Calarcá dejó 48 muertos en el departamento del Guaviare.

Después del levantamiento y análisis de los cuerpos, Medicina Legal concluyó que once de los combatientes fallecidos eran menores de edad. Además, reportó que hay cinco cadáveres sin identificar.

Cabe subrayar que en Colombia los grupos criminales instrumentalizan y reclutan a menores para sus filas.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, solo en 2025 se registraron 386 casos de reclutamiento de menores.

La disidencia controlada por Mordisco, el criminal más buscado del país y a quien el presidente Gustavo Petro compara con Pablo Escobar, es la que más menores recluta, según el ente colombiano.

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De acuerdo con informes de los organismos humanitarios, muchas veces los menores son atraídos mediante las redes sociales en remotos lugares del país con poca presencia estatal.

En un mensaje en X, Iris Marín, defensora del Pueblo, señaló que se están "sacrificando niños a los que negamos su derecho a un buen futuro".

Colombia ha vivido un repunte de la violencia durante el Gobierno del presidente Petro, quien intentó sin éxito negociar la paz con Mordisco y Calarcá.

Y es que ambos bandos atacan a la fuerza pública y civiles con atentados, asesinatos y secuestros, hechos que además han sacudido la campaña presidencial.

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