NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Ejército de Colombia

Revelan audios de presunto plan para debilitar la inteligencia militar colombiana por parte de suboficiales del Ejército que habrían apoyado al presidente Petro

noviembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Ejército de Colombia - Foto de referencia: EFE
Las grabaciones pertenecen a una reunión en 2023 y se escucha a suboficiales del Ejército hablar de “debilitar la inteligencia militar” y sacar a altos funcionarios del uribismo.

Continúa el escándalo en Colombia por una presunta infiltración a la inteligencia de las fuerzas militares por parte de las disidencias de las FARC. El medio Noticias RCN obtuvo unos audios de una reunión en 2023 en la que suboficiales que habrían apoyado la campaña del presidente Gustavo Petro hablan de “debilitar la inteligencia militar” y sacar a altos funcionarios del uribismo.

El diálogo se habría dado entre un excombatiente contra inteligencia del Ejército y presuntos asesores en ese momento para el gobierno actual, allí se puede escuchar cómo, al parecer, están elaborando un plan para debilitar la inteligencia militar.

“Los debates de Congreso son saludos un saludo a la bandera. Eso no pasa nada. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es tumbar cabezas”, dice el excomandante que prosigue: “¡Ah! Es que los traslados se hacen en junio, ¿quién dijo, quién dijo, quién dijo? Los traslados se pueden hacer mañana y ustedes tienen que mover toda esta manada de (%(#”)#&/=?!”#”.

Este último audio revelaría que el exoficial estaría dando una idea para mover comandantes de la institución y lo complementó diciendo: “¿Qué haría yo? Cambiar al segundo comandante del Ejército. ¡Tin /%(#)”)” golpe! Le mueven una ficha al ajedrez”.

Posteriormente, mencionan al brigadier general Óscar Vera, quien fue jefe de inteligencia durante el anterior gobierno y a quien, efectivamente, le pidieron su salida del Ejército el año pasado: “Vera lo van a escupir en cualquier momento. Vera lo tienen que quitar, con González, con Tique, con Sarmiento, con todos esos (%()”=”##$”.

Estos reveladores audios se conocen justo después de que Noticias Caracol revelara un informe investigativo de una supuesta infiltración de las disidencias de las FARC en organismos de inteligencia y altos mandos del Ejército para evadir controles militares y comprar armas.

El reporte muestra chats y documentos que salpican a un comandante militar y a un alto funcionario de inteligencia por presuntamente compartir información sensible con los disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

Según el informe, el general Juan Manuel Huertas, el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, y rebeldes al mando de alias Calarcá planearon la creación de una empresa de seguridad con apariencia legal que permitiera a los disidentes transportarse en vehículos blindados, portar armas y evadir controles de las autoridades.

Ante la noticia, el presidente Gustavo Petro salió al paso a través de sus redes sociales y aseguró que todo era falso y culpó a la CIA de querer desestabilizar su gobierno: "La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo".

Temas relacionados:

Ejército de Colombia

Gustavo Petro

Disidencias de las FARC

Investigación

Colombia

