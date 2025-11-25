NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Gobierno de Colombia

“La omisión de la fiscal general raya con el delito, ¿de qué lado está?”: congresista sobre informe que habla de supuestos vínculos entre "altos cargos" del Gobierno Petro y disidencias de las Farc

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

El Gobierno de Estados Unidos pidió investigar los vínculos entre funcionarios del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según una comunicación del Departamento de Estado a la que tuvo acceso NTN24.

"Tenemos conocimiento de informes que alegan vínculos entre altos cargos de la Administración Petro y disidentes de las FARC, organización terrorista extranjera", dijo la Oficina de Prensa del Departamento de Estado.

Esto luego de un reportaje de Caracol Noticias en el que se mencionan los nombres del general del Ejército, Juan Miguel Huertas, y de Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El informe dice que ambos funcionarios estarían vinculados a las disidencias del desmovilizado grupo guerrillero, proporcionándoles información y ayuda.

