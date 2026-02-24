Revelan imágenes de la madrugada del robo a Diana Ospina, quien desapareció tras abordar un taxi en Bogotá: la mujer ya está con su familia

En las últimas horas y tras aparecer con vida, se han difundido varias imágenes de la madrugada en la que Diana Ospina, una mujer que había desaparecido tras tomar un taxi cerca de la reconocida discoteca Theatron, fue secuestrada y robada.

Los videos difundidos muestran que Diana alcanzó a llegar a su casa en el taxi que abordó tras salir de la discoteca en la madrugada del pasado 22 de febrero.

La mujer no se bajó del taxi y, según la escena, otro taxi llegó hasta el lugar. Dos sujetos se bajaron de ese segundo vehículo y, posteriormente, abordaron el carro en el que viajaba Diana Ospina. Tras unos breves segundos, ambos automóviles emprenden la marcha.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el lunes en horas de la noche que Diana Ospina apareció con vida.

“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”, expresó el alcalde.

Galán previamente había pedido en otro mensaje en X a la ciudadanía colaboración para dar el paradero de la mujer.

“Desde ayer, que la Secretaría de Seguridad y la Policía de Bogotá conocieron la información sobre la desaparición de Diana Ospina, se activaron todas las herramientas de búsqueda, y el Gaula de la Policía y la Secretaría han adelantado todas las labores para encontrarla. Seguimos en esta tarea”, informó.

Según informaciones compartidas por medios locales los delincuentes le habrían robado a Diana Ospina más de 40 millones de pesos colombianos.