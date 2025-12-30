Alemania sufre uno de los mayores robos bancarios de los últimos años; las pérdidas podrían superar los 30 millones de euros

Alemania sufrió el mayor robo bancario en años en el que unos ladrones se hurtaron objetos valorados en aproximadamente 30 millones de dólares.

Según reportó la policía alemana este martes, unos ladrones ingresaron a un banco ubicado en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país.

Los atracadores lograron abrir más de 3.000 cajas fuertes en las que había dinero, joyas y oro, de acuerdo con lo informado por la policía.

Las autoridades locales creen que los ladrones usaron un taladro de grandes dimensiones para romper la pared del sótano de la cámara acorazada del banco.

“Es como en la película Ocean's Eleven. Todo se desarrolló de manera muy profesional”, aseguró el portavoz de la policía.

VEA TAMBIÉN ¿Puede una persona con estatus legal tener problemas con Migración en EE.UU.? Esto explica un abogado o

Con una suma asegurada promedio de 10.000 euros por caja, los investigadores estiman que los daños ascienden a unos 30 millones de euros.

Tras el atraco, el banco permaneció cerrado este martes por “razones de seguridad”, ya que algunos de los clientes preocupados se reunieron a las afueras del recinto.

En un video del diario popular Bild se pueden ver a varias decenas de personas intentando forzar el acceso al edificio a pesar de la presencia policial.

La situación se calmó a primera hora de la tarde, precisó el portavoz.

El banco afectado aseguró por medio de un comunicado que los ladrones aprovecharon la tranquilidad de la Navidad para ejecutar el hurto.

La investigación sigue en curso, mientras que la identidad de los autores y el momento exacto del robo no se han revelado.

La policía ha explicado que algunos testigos han detallado haber visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo, con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano.

Un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, salió de ese mismo estacionamiento el lunes a primera hora de la mañana, según imágenes de vigilancia revisadas por la policía.

El robo fue descubierto el lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.