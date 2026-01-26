"Esta será una de las semanas más frías del año, todo EE. UU. está congelado"

Estados Unidos enfrenta actualmente una tormenta invernal histórica (denominada tormenta Fern) que ha paralizado gran parte del país norteamericano.

VEA TAMBIÉN Así quedó Texas tras la masiva tormenta de nieve que azotó a Estados Unidos o

Hasta el momento, según reportes, van más de 15 fallecidos. Asimismo, más de 840,000 hogares permanecen sin suministro eléctrico, principalmente por el peso del hielo en las líneas de alta tensión.

Las autoridades de la unión americana sostienen que aproximadamente 270 millones de personas están bajo algún tipo de alerta por frío extremo o tormenta.

A su vez, más de 20,000 vuelos han sido cancelados en los últimos días, marcando el mayor nivel de interrupciones desde la pandemia.

En el Noreste y Atlántico Medio, ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston registran nevadas de entre 30 y 50 cm.

VEA TAMBIÉN Científicos descubren el hielo más antiguo del planeta: las burbujas atrapadas dentro revelan secretos de la atmósfera primitiva o

En el sur, demarcaciones como Texas, Oklahoma, Mississippi y Tennessee, se han vistoafectadas por las acumulaciones de hielo que han derribado árboles y redes eléctricas.

En el Medio Oeste, por su parte, Chicago y Minneapolis enfrentan sensaciones térmicas peligrosas de hasta -27 °F (-32 °C).

Sobre este tema, Albert Martínez, meteorólogo, habló para El Informativo de NTN24. “Todo ese hielo que ha caído va a tardar mucho en derretirse”, dijo el entrevistado.

VEA TAMBIÉN Observatorio europeo Copernicus advirtió que cobertura de hielo marino mundial alcanzó mínimo histórico o

“Esta será una de las semanas más frías del año, hasta el fin de semana, seis o siete días (será más complejo). Todo el país está congelado...”, añadió.

Referente al pronóstico para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que “las temperaturas gélidas persistirán durante la semana”, lo que mantendrá el hielo y la nieve compactos en diferentes carreteras.