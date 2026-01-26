NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Lunes, 26 de enero de 2026
Tormenta invernal

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo EE. UU. está congelado"

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que "las temperaturas gélidas persistirán durante la semana", lo que mantendrá el hielo y la nieve compactos en diferentes carreteras.

Estados Unidos enfrenta actualmente una tormenta invernal histórica (denominada tormenta Fern) que ha paralizado gran parte del país norteamericano.

o

Hasta el momento, según reportes, van más de 15 fallecidos. Asimismo, más de 840,000 hogares permanecen sin suministro eléctrico, principalmente por el peso del hielo en las líneas de alta tensión.

Las autoridades de la unión americana sostienen que aproximadamente 270 millones de personas están bajo algún tipo de alerta por frío extremo o tormenta.

A su vez, más de 20,000 vuelos han sido cancelados en los últimos días, marcando el mayor nivel de interrupciones desde la pandemia.

En el Noreste y Atlántico Medio, ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston registran nevadas de entre 30 y 50 cm.

o

En el sur, demarcaciones como Texas, Oklahoma, Mississippi y Tennessee, se han vistoafectadas por las acumulaciones de hielo que han derribado árboles y redes eléctricas.

En el Medio Oeste, por su parte, Chicago y Minneapolis enfrentan sensaciones térmicas peligrosas de hasta -27 °F (-32 °C).

Sobre este tema, Albert Martínez, meteorólogo, habló para El Informativo de NTN24. “Todo ese hielo que ha caído va a tardar mucho en derretirse”, dijo el entrevistado.

o

Esta será una de las semanas más frías del año, hasta el fin de semana, seis o siete días (será más complejo). Todo el país está congelado...”, añadió.

Referente al pronóstico para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que “las temperaturas gélidas persistirán durante la semana”, lo que mantendrá el hielo y la nieve compactos en diferentes carreteras.

Temas relacionados:

Tormenta invernal

Hielo

Bajas temperaturas

Ciudades

Autoridades

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La mordaza del régimen impuesta al periodista Carlos Julio Rojas, excarcelado el 14 de enero

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Estos son los retos que afrontará Nasry Asfura una vez asuma como presidente de Honduras

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esta será una de las semanas más frías del año, todo EE. UU. está congelado"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Salen sin libertad y sin la posibilidad de dar sus testimonios": familias de presos políticos en Venezuela denuncian excarcelaciones con restricciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Buque petrolero / FOTO: EFE
Petróleo en Venezuela

Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Deportes

Nuevos allanamientos a las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina: ahora por investigación por evasión fiscal

Buque petrolero / FOTO: EFE
Petróleo en Venezuela

Llegan insumos de Estados Unidos a Venezuela para reactivar la producción de petróleo pesado

Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cae Maduro en Venezuela

El dictador Nicolás Maduro: de bailar sobre la sangre de sus víctimas a cojear rumbo al banquillo de los acusados en una corte de Nueva York

Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

Naomi Osaka | Foto: EFE
Tenista

Reconocida tenista sorprendió al mundo con su extravagante look en su partido en el Abierto de Australia

Marino Hinestroza jugador colombiano - Foto: EFE
Atlético Nacional

El futuro de Marino Hinestroza ya no estaría en Argentina; destacado club de Brasil habría hecho propuesta oficial por el extremo colombiano

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre