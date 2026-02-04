NTN24
Migrantes

Al menos 15 migrantes murieron tras choque de embarcación contra patrullero guardacostas en Grecia

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Al menos 15 personas migrantes murieron después de que el barco en el que se desplazaban chocara con uno de los guardacostas griegos el martes por la noche cerca de la isla de Quíos, según autoridades.

El incidente se produjo el martes por la noche frente a las costas orientales de Quíos, una isla cerca de Turquía, en el mar Egeo.

Guardacostas señalaron que su patrulla emitió señales sonoras y luminosas a una lancha que se desplazaba "a gran velocidad y sin luces de navegación, con pasajeros extranjeros a bordo" pero esta "no obedeció" y "dio media vuelta".

Tras ello, la lancha chocó con el patrullero de la guardia costera y "naufragó", dejando 14 personas fueron, entre ellas tres mujeres. Una cuarta mujer, que figuraba entre los 25 heridos que fueron llevados al hospital de Quíos, finalmente murió, indicaron los guardacostas.

Entre los heridos hay once niños. Dos miembros de la guardia costera también resultaron heridos y fueron enviados al mismo hospital, indicó la fuente.

Cada año, un gran número de personas intenta cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.

Cabe recordar que principios de diciembre de 2025, 17 personas fueron halladas muertas tras el naufragio de la embarcación frente a Creta y otras 15 fueron dadas por desaparecidas.

La agencia de la ONU para los refugiados dijo en noviembre que más de 1.700 personas murieron o desaparecieron en 2025 en las rutas migratorias hacia Europa en el Mediterráneo y en el Atlántico, frente a la costa de África occidental.

Por su parte, la Agencia Internacional para las Migraciones, cerca de 33.000 personas migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo desde 2014.

