Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 respondieron con fotografía a los dichos de los argentinos tras final del Campeonato Sudamericano

El triunfo de la Selección Colombia Sub-17, que este domingo se coronó campeona del Sudamericano en Paraguay con goleada ante Argentina por 4 a 0, sigue generando todo tipo de reacciones.

En las últimas horas, los jugadores colombianos respondieron con una fotografía a los dichos de los argentinos, quienes salieron muy molestos tras la histórica goleada por 4 a 0 en Luque, Paraguay, sede del torneo.

En su viaje rumbo a la capital colombiana, los jugadores de la Tricolor no dudaron en responder con contundencia a los dichos provocadores de los futbolistas gauchos.

A través de sus redes sociales, el jugador Luis Maturana publicó una fotografía que ha dado de qué hablar.

En ella aparecen cuatro de sus compañeros alrededor del trofeo del Sudamericano Sub-17 y la bandera de Argentina en un emoji más abajo. A su vez, uno de los jugadores aparece imitando un llanto en el medio, lo que enciende aún más el cruce de mensajes entre los jugadores de ambos bandos.

Cabe recordar que al finalizar el encuentro, el futbolista argentino Julio Coria dio unas polémicas declaraciones a la prensa luego de que su selección perdiera la final del Sudamericano contra su semejante de Colombia por 4 a 0.

Echenique fue abordado por un periodista argentino para una entrevista postpartido realizada justo después del encuentro definitivo.

En el video que circula en redes sociales se ve al joven jugador diciendo que, pese al resultado, considera que su equipo jugó bien, antes de empezar a mostrar un evidente descontento con lo ocurrido en la cancha.

Cuando el periodista le preguntó por una decisión en particular en el campo de juego, Echenique respondió: "No voy a decir nada. Cosas de nosotros".

La entrevista, que hasta ese momento transcurría con normalidad, se vio alterada después de la siguiente pregunta: "¿no te esperabas este resultado?", que le formuló el comunicador deportivo en planta baja.

"No, pero bueno", contestó Coria. "Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el ort* como lo hacemos siempre. Así que nada, gracias", agregó el jugador.