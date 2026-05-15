Autoridades trinitenses inmovilizaron de manera temporal avión ucraniano que transportaba explosivos con destino a Libia

Las autoridades de Trinidad y Tobago anunciaron que inmovilizaron de manera temporal un avión ucraniano que transportaba explosivos con destino a Libia, antes de recibir autorización para despegar de nuevo.

La aeronave, procedente de Bahamas, aterrizó el jueves en el aeropuerto Piarco de Puerto España para abastecerse de combustible y posteriormente hacia Libia vía Cabo Verde, hecho que despertó sospechas entre los agentes policiales.

"A la llegada del avión, funcionarios de la División de Inmigración descubrieron que transportaba explosivos que no habían sido declarados de conformidad con los protocolos internacionales de aviación y seguridad establecidos", indicaron por medio de un comunicado de la Autoridad Aeroportuaria de Trinidad y Tobago (AATT).

Asimismo, por medio del oficio indicaron que la inmovilización se dio mientras organismos nacionales e internacionales como Aircop, de la ONU, y agencias de los Estados Unidos intervienen en las investigaciones.

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"En consecuencia, la aeronave y su tripulación ucraniana fueron retenidas en espera de investigaciones por parte de varios organismos nacionales e internacionales de seguridad", se expresa en el texto.

Por último, manifestaron que "tras extensas averiguaciones (...), se concedió la autorización y la aeronave y su tripulación fueron habilitadas para salir de Trinidad y Tobago".

Cabe resaltar que este pequeño archipiélago de habla inglesa se encuentra situado a unos diez kilómetros de las costas venezolanas. Famoso por su carnaval y sus playas, también es conocido por ser un punto neurálgico del tráfico de drogas.

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De igual manera, es una nación que desde 2021 ha decretado cuatro veces estado de emergencia en el país debido a la criminalidad.