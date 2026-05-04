EE. UU. lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de serias amenazas de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan para que fuerzas estadounidenses escolten a los barcos en el estrecho de Ormuz a partir de este lunes.

Por su parte, el mando militar del régimen iraní amenazó con ataques si esa operación se lleva a cabo.

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Teherán cerró casi totalmente el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de hidrocarburos, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

Trump anunció el domingo la nueva operación marítima en Ormuz, a la que bautizó como "Proyecto Libertad", y la describió como un gesto "humanitario" destinado a asistir a los marinos bloqueados en el paso marítimo, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

"Muchos de estos barcos sufren escasez de alimentos y de todo lo necesario para que las tripulaciones puedan permanecer a bordo en condiciones adecuadas", subrayó Trump.

la Marina estadounidense escoltará a través del estrecho de Ormuz a barcos de países "que no tienen nada que ver con el conflicto en Oriente Medio", indicó Trump.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) señaló en X que sus fuerzas comenzarán a apoyar operación con destructores equipados con lanzamisiles guiados, más de 100 aeronaves y 15.000 militares.

Por su parte, el régimen de Irán respondió con amenazas a las fuerzas estadounidenses.

"Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente las agresivas fuerzas militares estadounidenses, será objeto de ataques si pretende acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz", declaró el lunes el general Alí Abdollahi, jefe del mando central del ejército iraní.

El presidente de la comisión del Parlamento iraní encargada de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, dijo por su parte que cualquier "interferencia" de Estados Unidos en Ormuz sería una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril.