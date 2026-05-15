El presidente Trump asegura que China acordó comprar 200 aviones Boeing "y la promesa de hasta 750 si hacen un buen trabajo"

China acordó comprar 200 aviones Boeing, con la posibilidad de que el pedido aumente hasta 750 aviones, dijo el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los periodistas, y agregó que los aviones tendrían motores GE Aerospace.

El acuerdo "incluye aproximadamente 200 aviones y la promesa de hasta 750 si hacen un buen trabajo", declaró Trump a la prensa, aunque no especificó inmediatamente más detalles sobre el acuerdo, como el tipo de aviones y el calendario de entrega.

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De concretarse, los pedidos supondrían el primer gran acuerdo de Boeing con China en casi una década, después de que el fabricante de aviones de Estados Unidos quedara prácticamente excluido del segundo mercado de aviación más grande del mundo en medio de las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

Por su parte, Boeing afirmó que el acuerdo implicaba "un compromiso inicial" por 200 aeronaves y que esperaba que se produjeran más compromisos similares tras lo que describió como el primer tramo.

Cabe resaltar que el fabricante de aviones utiliza tradicionalmente la palabra "compromisos" para referirse a acuerdos preliminares que aún no se han finalizado y que no figuran en la cartera oficial de pedidos de la empresa.

Boeing afirmó que ahora espera "seguir satisfaciendo la demanda de aeronaves de China".

La directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg, y el director ejecutivo de GE Aerospace, Larry Culp, se encontraban entre el grupo de ejecutivos de Estados Unidos que acompañaron a Trump a China con la esperanza de cerrar acuerdos o resolver disputas comerciales.

Para China, un pedido de tal magnitud garantizaría la capacidad necesaria para seguir expandiendo su mercado de aviación, pues la producción de su avión de fuselaje estrecho de fabricación nacional, el COMAC C919, no alcanza los ambiciosos objetivos previstos.

Esto también ayudaría a Boeing a reducir la brecha con su rival Airbus, que se ha distanciado considerablemente en China en los últimos años.

Según una estimación de la firma de inteligencia y asesoría aeronáutica IBA, el valor del pedido de 200 aviones oscila entre los 17.000 y los 19.000 millones de dólares, suponiendo que el 80% de la flota esté compuesta por aviones MAX.

"Sin embargo, esta cifra podría aumentar a 25.000 millones de dólares si se anuncia que una mayor proporción (alrededor del 40%) del pedido total corresponde a aviones de fuselaje ancho", declaró Samuel Kenekueyero de la IBA.

El acuerdo supondría una victoria necesaria para Trump, cuyos aranceles y otras políticas comerciales no han conseguido hasta ahora reducir significativamente el gran déficit comercial de Estados Unidos.

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Un pedido de más de 500 aviones, de materializarse, sería el mayor de la historia de la aviación, superando el acuerdo de IndiGo para la compra de 500 aviones de fuselaje estrecho de Airbus, aunque es probable que la compra de China se reparta entre sus tres principales aerolíneas estatales.