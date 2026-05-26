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Martes, 26 de mayo de 2026
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Secretario de Estado de Estados Unidos

Rubio afirma que EE. UU. sigue dispuesto a ser facilitador entre la guerra de Ucrania y Rusia pese a las amenazas del Kremlin

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio - Foto: EFE
El jefe diplomático señaló que Estados Unidos se encuentra “preparado” para ser facilitador en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, con la finalidad de ponerle fin.

En medio de los intensos ataques con misiles ejecutados desde Rusia a Kiev, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó el pasado lunes 25 de mayo que desde Washington están dispuestos a mediar en la guerra de estas dos naciones que ya completa más de 4 años.

Este nuevo pronunciamiento por parte de la administración del presidente Donald Trump se produce después de que Rusia golpeó con fuerza a Ucrania durante el fin de semana, incluido el lanzamiento de su misil hipersónico Oreshnik, y tras una llamada telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Cada vez que se ven estos grandes ataques por parte de uno u otro bando es un recordatorio de por qué esta es una guerra terrible (...) que debe llegar a su fin", expresó Marco Rubio a los medios presentes durante su visita oficial a India.

Rubio señaló que Estados Unidos se encuentra “preparado” para ser facilitador en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya completa más de cuatro años desde su inicio en febrero de 2022.

"Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo lo que podemos para ayudar a facilitar el fin de esta guerra, y esperamos que la oportunidad se presente en algún momento", añadió.

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Mientras tanto, los ataques desde territorio ruso hacia Ucrania continúan; en la noche del lunes se presentó una nueva ofensiva en la que perdió la vida un hombre de 45 años en Odesa, de acuerdo con la información compartida por el funcionario regional Sergii Krasilenko en la plataforma de mensajería Telegram el martes temprano.

En medio de los intensos bombardeos de Rusia a Kiev, durante el fin de semana el Kremlin hizo uso del misil balístico hipersónico de alcance intermedio Oreshnik, los cuales causaron daños estructurales, les causaron la muerte a cuatro personas y dejaron más de 80 heridos.

Los ataques se produjeron tras las acusaciones rusas de que Ucrania había bombardeado una escuela de formación profesional en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, con un saldo de 21 fallecidos.

Los ataques se produjeron tras las acusaciones rusas de que Ucrania había bombardeado una escuela de formación profesional en la región de Lugansk, ocupada por Rusia, con un saldo de 21 fallecidos.

Ante estas acusaciones, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus fuerzas armadas que tomaran represalias.

"En las circunstancias actuales, las Fuerzas Armadas rusas están comenzando a lanzar ataques sistemáticos contra instalaciones militares e industriales ucranianas en Kiev", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

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"Los ataques tendrán como objetivo tanto los centros de toma de decisiones como los puestos de mando (...). "Advertimos a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas y las organizaciones internacionales, que abandonan la ciudad lo antes posible", agregó.

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