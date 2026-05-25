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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Presos políticos en Venezuela

"Se cosieron la boca como medida de presión": esposa de capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Marymar Vázquez, esposa del capitán Juan Luis Gutiérrez, preso político del régimen venezolano encarcelado sin justificación alguna, habló con NTN24 sobre la situación de él y sus compañeros en el fuerte de Guaicaipuro.

El capitán Juan Luis Gutiérrez, privado de la libertad por parte del régimen de Venezuela desde el año 2021, implicado de manera injusta en la “operación Gedeón”, actualmente, junto a otros 31 ‘Gedeones’, se encuentra encarcelado en condiciones inaceptables en el Fuerte de Guaicaipuro.

Frente a este tema, su esposa Marymar Vázquez habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre la actual situación que enfrenta su pareja y sus compañeros, quienes, señaló, se encuentran “secuestrados”.

Vásquez se refirió a la huelga de hambre que hicieron varios de los presos políticos en este centro carcelario a inicios del mes, debido a las condiciones deplorables del ambiente en el que se encuentran y a su estado de salud.

“El 3 de mayo ellos hicieron una huelga de hambre; Juan Luis se une a esta huelga en solidaridad con sus compañeros porque en ese momento se encontraban bastante enfermos y, bueno, el apoyo era para eso, para que ellos pudieran ser atendidos por un médico especialista”, dijo.

Enfatizó que durante el periodo de protesta “varios de los muchachos intentaron suicidarse cortándose las venas; otro se cosió la boca como una medida de presión para que ellos fueran atendidos”.

“Ellos realmente quieren salir de allí del Guaicaipuro; las condiciones de estas celdas no están dadas ni para los muchachos que están enfermos, ni para todos los que se encuentran allí; cuando llueve, se mojan todos”, agregó Marymar Vázquez.

La esposa de Juan Luis Gutiérrez señaló que en este centro carcelario los presos se encuentran en circunstancias inaceptables, en las que permanecen expuestos al sol, a la lluvia y al frío que hace en estas celdas subterráneas.

Aunque esta huelga tuvo efecto Vásquez afirmó que esta acción tomada por parte del régimen de prestarles atención solo busca “contrarrestar un poco todas aquellas denuncias que hicimos en ese primer momento”.

Pero tiene claro que “hagan lo que hagan, accedan a lo que accedan, eso no lo van a poder borrar, eso son cosas que no van a quedar atrás, en el pasado”.

Por último, manifestó que la representación legal de su esposo “es un tema bastante complicado; en un momento nos dijeron que iban a permitir el acceso de sus abogados los días de martes a jueves, de cierta hora a tal hora”.

Aunque han llevado a cabo las indicaciones que les han brindado, son “muchas trabas” las que les han impedido adelantar la defensa necesaria de sus seres queridos

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