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Sábado, 16 de mayo de 2026
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Cuba

Cuba difunde "guía" para proteger a la población ante una agresión militar, en medio de la máxima presión de EE. UU. sobre la dictadura

mayo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
El documento del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dirigido "a todas las familias cubanas", proporciona información "práctica" con el fin de "proteger la vida ante posibles ataques del enemigo".

El organismo de defensa civil de Cuba difundió en los últimos días una "guía" para "proteger a la población ante una agresión militar", según varios sitios oficiales provinciales, en un contexto de crisis cada vez más profunda y presión de Estados Unidos.

La difusión de este documento, no replicado a nivel nacional por los medios estatales, se produce en un momento especialmente tenso de la relación entre Washington y La Habana.

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El gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, impone desde finales de enero un bloqueo energético a la isla de control comunista, situada a 150 kilómetros de la costa estadounidense, por considerar que representa una "amenaza excepcional" para la seguridad por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

En los últimos días John Ratcliffe, director de la principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, viajó a La Habana para mantener una reunión con altos cargos cubanos para abordar la profunda crisis que sufre la isla.

El documento del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dirigido "a todas las familias cubanas", proporciona información "práctica" con el fin de "proteger la vida ante posibles ataques del enemigo", según un comunicado divulgado el viernes en el Portal del ciudadano de la provincia de La Habana.

La radio provincial de Sancti Spíritus, una provincia del centro del país, publicó la información en su sitio de internet el sábado, con la posibilidad de descargar el documento.

Titulado "Proteger, resistir, sobrevivir y vencer", el instructivo recoge una serie de recomendaciones que van desde la preparación de "una mochila familiar con agua potable, alimentos listos para consumir, radio con energía alternativa, linterna, medicamentos (...) y artículos de higiene", hasta la atención que se debe prestar "a las señales de alarma aérea".

El documento, además, insta a conocer los "primero auxilios" y recuerda la importancia de informarse "a través de los consejos de defensa" locales.

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Su difusión ocurre en medio de la máxima presión sobre la dictadura y una gran probabilidad de que Estados Unidos ejecute una operación, como la que llevó a cabo en enero en Venezuela, contra la dictadura castrista.

La situación de la red eléctrica también es crítica, ya que el país se ha quedado sin reservas de diésel ni de fueloil.

Los interminables y repetidos apagones han provocado en los últimos días manifestaciones en varios barrios de La Habana.

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