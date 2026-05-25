"El principal factor de perturbación es el presidente": advertencias sobre escenario de violencia política en el que Colombia elige un nuevo gobierno

Colombia entró esta semana en la recta final para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo domingo 31 de mayo, luego de que los candidatos dieran cierre oficial a sus campañas este fin de semana en la carrera por la Casa de Nariño.

La decisión está en manos de 41.4 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al sufragio y 1.4 millones residentes en el extranjero, quienes empezaron a votar desde este lunes.

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Sin embargo, estas elecciones se dan en medio de un preocupante contexto de violencia política marcado principalmente por el magnicidio contra el precandidato presidencial del partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que tuvo lugar en agosto pasado.

Para Andrés Forero, senador de ese partido, "el principal factor de perturbación de las elecciones venideras en Colombia es nada más y nada menos que el presidente de la República", Gustavo Petro.

Forero, quien citó en La Noche de NTN24 a la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial Claudia López en dicha consideración, aseguró que Petro "ha tratado de poner un manto de duda sobre la legitimidad y la transparencia de nuestro sistema electoral de manera completamente infundada".

El actual mandatario colombiano se ha empeñado, además, en tomar partido en las recientes elecciones y varios le atribuyen la motivación del magnicidio contra Uribe Turbay, contra quien Petro arremetió en varias ocasiones por redes sociales en lo que fueron considerados "actos incendiarios" de violencia verbal.

Según cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), se han registrado 565 hechos de violencia en el actual proceso de elecciones en Colombia, una cifra que, aunque refleja una disminución general del 24.7% frente al ciclo electoral de 2022, incluye una preocupante situación sobre los patrones de agresión.

Y es que la MOE advierte que la violencia contra los liderazgos políticos aumentó un 6,3% respecto al año 2022. Es decir, el 59,3% (335) del total de los casos registrados (565), tuvieron como blanco a líderes políticos, mientras que los asesinatos se incrementaron en un 18.9% respecto a 2022.

Con 44 agresiones el partido más golpeado es el Centro Democrático, que se ha opuesto a las izquierdas radicales y ha hecho un papel absoluto en el Congreso y en las esferas políticos de oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Le siguen el Partido Liberal con 29 agresiones, el Partido Conservador con 27 y el Pacto Histórico con 24. Una situación de violencia generalizada que preocupa a la MOE y que es recurrente por estas épocas electorales.

"Por desgracia en Colombia los procesos electorales se han visto afectados por la existencia de una violencia generalizada en el país", dijo en entrevista con La Noche de NTN24 José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE.

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Dicha violencia ha estado "vinculada indudablemente" a la existencia de grupos armados que han ido mutando de una cierta tendencia ideológica a convertirse "básicamente en grupos y en organizaciones criminales que ocupan partes del territorio", agregó de Gabriel.