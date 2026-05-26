Este martes, el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Alexánder Bórtinkov, denunció que la OTAN continúa con su programa de desarrollo de armas biológicas de acción selectiva en las regiones de Asia-Pacífico, África y América Latina.

“Nuestras Fuerzas Armadas han recopilado numerosas pruebas de dicha actividad durante la operación militar especial en Ucrania”, aseguró Bórtnikov, señalando los peligros de un eventual impacto encubierto de las armas biológicas.

En ese contexto, recordó que las amenazas de estos artefactos suponen un tipo de actividades que incluyen la posible propagación de peligrosas enfermedades infecciosas.

“Estoy seguro de que los aquí presentes comprenden que las fuentes, la magnitud y el vector de su posible uso se determinarán mucho más allá de las fronteras con la Comunidad (de Estados independientes)”, explicó Bórtnikov.

Además, aseveró que “sobre todo, teniendo en cuenta el hecho de que el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial aumenta los riesgos de actos de bioterrorismo”.

Por otro lado, un documento de North Atlantic Organization, explica que “los aliados de la OTAN mantienen una amplia gama de capacidades nacionales de defensa contra agentes biológicos, radiólogos y nucleares (CBRN).

De acuerdo con el director del FSB, podría haber una red de laboratorios que alcanza a los 120 que se ubican en más de 30 naciones.

Según reportó el medio RT, en Ucrania hay presencia de 40 de los laboratorios en cuestión.

Asimismo, mencionan que desde 2022 Moscú ha proporcionado pruebas de esta actividad de diferentes plataformas globales, entre ellas la ONU.