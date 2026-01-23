China muestra apoyo a presidente sudamericano que recientemente habló con Rusia sobre operativo militar en Venezuela y la captura de Maduro

El presidente de China, Xi Jinping, aseguró el viernes a un homólogo sudamericano —quien recientemente habló son el mandatario ruso Vladímir Putin acerca de Venezuela— que el país asiático apoyará a la que es la mayor economía de América Latina y al Sur Global, al tiempo que pidió a ambas naciones mantener el papel de las Naciones Unidas.

El presidente sudamericano en cuestión es Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien sostuvo una llamada telefónica con Xi, según informó este viernes la agencia estatal de noticias Xinhua.

La llamada, cabe resaltar, ocurrió justo después de que Lula criticara en un artículo de opinión en The New York Times el operativo militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Lula ya había cuestionado el ataque en una llamada con Vladimír Putin, presidente ruso, en la que se habló sobre apoyar una presunta "soberanía de Venezuela", donde actualmente está a cargo del régimen Delcy Rodríguez.

Ahora, Xi, de acuerdo con Xinhua, dijo que China y Brasil deben salvaguardar los intereses compartidos del Sur Global y mantener conjuntamente el papel de las Naciones Unidas en la "actual situación internacional turbulenta", indicó la agencia.

La oficina de Lula confirmó la llamada de 45 minutos y aseveró que ambos líderes "reiteraron su compromiso de fortalecer a las Naciones Unidas como un camino para salvaguardar la paz y la estabilidad en el mundo".

Desde la captura de Maduro, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso una Junta de Paz que algunos temen que pueda rivalizar con la ONU.

La intervención estadounidense en Venezuela avivó las preocupaciones entre los países latinoamericanos sobre el riesgo de intervenciones similares por la fuerza en su territorio y provocó críticas de las Naciones Unidas y algunos sectores políticos de Estados Unidos.

En su artículo de esta semana, Lula escribió que el futuro de Venezuela y de cualquier otro país debe permanecer en manos de su pueblo.

"En más de 200 años de historia independiente, esta es la primera vez que Sudamérica ha sido objeto de un ataque militar directo por parte de Estados Unidos, aunque las fuerzas estadounidenses ya habían intervenido anteriormente en la región", afirmó.

Entretanto, la amenaza de Trump de usar la fuerza para adquirir Groenlandia, un territorio danés autónomo, también ha abierto una grieta con sus aliados en materia de seguridad al otro lado del Atlántico.

Los bombardeos estadounidenses y la captura de Maduro desafían la influencia de China en América Latina y el Caribe, donde Xi ha prometido nuevas líneas de crédito e inversiones en infraestructura.

"China está dispuesta a seguir siendo un buen amigo y socio de los países de América Latina y el Caribe", indicó Xi a Lula, quien agregó que el país asiático busca ayudar a construir una comunidad China-América Latina con un futuro compartido.

Lula, por su parte, expresó a Xi que Brasil avanzará para otorgar exenciones de algunas categorías de visas de corta estadía para ciudadanos chinos, en reciprocidad a una medida de exención de visa adoptada por China desde el año pasado, según el gobierno brasileño.