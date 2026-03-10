Así es como puede ver en salas de Colombia algunas de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026: estos son los importantes reestrenos

Cada vez falta menos para que llegue una nueva edición de los Premios Óscar, oficialmente llamados Premios de la Academia al Mérito, otorgados anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) en Estados Unidos.

Los galardones, considerados los más prestigiosos de la industria, reconocen la excelencia artística y técnica en diversas categorías, como dirección, producción, actuación y guion.

Aunque el emblemático evento cuenta con 23 categorías en las que se otorga la icónica estatuilla, el momento más esperado de la noche es el que revela la Mejor Película según la Academia, pues premia el trabajo conjunto de toda la producción, incluyendo dirección, guion, actuaciones, fotografía, diseño y montaje.

De igual manera, el recorrido por cada una de las secciones es un momento interesante para analizar los criterios de la Academia y que la audiencia pueda tener la posibilidad de disfrutarlas si así lo desea.

Las películas nominadas, sin embargo, se estrenan a lo largo del último año de cada edición, por lo que su tiempo en las carteleras de las salas usualmente se ha cumplido para el momento en que se conocen las nominaciones.

No obstante, en Colombia, existe una posibilidad para que los amantes del cine puedan disfrutar de algunas de ellas en la pantalla grande, considerada la mejor experiencia técnica y emocional para ver una cinta debido a la pantalla gigante, el sonido envolvente y la ausencia de distracciones.

¿Cómo se puede ver en salas de Colombia algunas de las películas nominadas a los Premios Oscar 2026?

Los cinéfilos de Colombia pueden disfrutar de cinco de los largometrajes nominados a los Premios Oscar 2026 por medio del reconocido '5Pass' que ofrece Cine Colombia, la compañía de exhibición y distribución cinematográfica más grande del país.

Al adquirir el 5Pass, cada persona puede acceder a cinco funciones de películas nominadas, según disponibilidad en cartelera, con descuentos exclusivos en combos de confitería.

El 5Pass, cabe resaltar, está disponible en los multiplex de Cine Colombia en todo el país hasta el 31 de marzo de 2026 y aplica para películas nominadas que estén en cartelera al momento de la función, menos en las salas de 'Lumina', un complejo cultural de la empresa.

Se trata de una oportunidad para aquellos que les gusta estar al tanto de las novedades del séptimo arte con las historias más comentadas del año, vivirlas en cine y elegir sus favoritas antes de la premiación.

¿Qué precio tiene el 5Pass de Cine Colombia y cuáles son las películas que se incluyen de la edición 2026 de los Premios Oscar?

El 5Pass de Cine Colombia tiene un precio actual de $75.000 pesos colombianos. Estas son las películas de las que cada persona puede elegir 5 para disfrutarlas en Cine Colombia si lo adquiere individualmente: