Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirmó la excarcelación de Maykelis Borges quien salió de prisión junto a su bebé de seis meses: "Nunca debió estar presa"

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto referencia de Maykelis Borges y presos políticos | EFE- x: @TAMARA_SUJU
Maykelis Borges es pareja del militar retirado Cristian Hernández, a quien el régimen de Nicolás Maduro señaló de participar en una supuesta conspiración que denominaron 'Aurora'.

Este jueves se conoció la excarcelación de la presa política Maykelis Borges detenida en enero de 2025 por el régimen venezolano.

Según ha informado la activista Tamara Suju, Borges fue excarcelada y salió de prisión junto a su bebé de seis meses, Cristopher.

Suju explicó desde su cuenta en la red social de X que le llegó la noticia “de que fue excarcelada la presa política Maikelys Boges Ortuño (26) quien estaba detenida en el INOF con su bebé de apenas 6 meses. Maikelys nunca debió estar presa".

Por su parte, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de Borges, pero explicó que continúa privada de su libertad.

De acuerdo con el organismo, Maykelis "continúa privada de libertad bajo régimen de arresto domiciliario".

Maykelis Borges fue detenida por el régimen venezolano el pasado 29 de enero de 2025 cuando estaba embarazada de su hijo. Fue detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

En agosto de 2025 Suju informó que Borges había tenido que ser llevada de urgencia al Hospital Victorino Santaella, en Los Teques.

Borges es pareja del militar retirado Cristian Hernández, a quien el régimen de Nicolás Maduro señaló de participar en una supuesta conspiración que denominaron 'Aurora'.

