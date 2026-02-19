"Vieron que Noruega me había jodido": Trump se refiere en la Junta de Paz al premio Nobel que fue otorgado a María Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este jueves sobre el Premio Nobel de Paz entregado meses atrás y el cual fue otorgado a la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado.

El mandatario de la Unión Americana volvió a irse en contra de los organizadores del Premio Nobel de la Paz durante su comparecencia ante la Junta de Paz, en la que participaron decenas de mandatarios del mundo.

“Me complace anunciar que Noruega ha aceptado organizar un evento que reunirá a la Junta de la Paz”, dijo Trump, al tiempo que sacó a relucir su incomodidad por no haber sido él el galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

“No me importa el Premio Nobel, me importa salvar vidas. Todos los días hacemos lo que tenemos que hacer porque tengo en mente no ver morir a gente que está lejos de Estados Unidos”, añadió.

A su vez, insistió en que quiere “salvar vidas” y dijo: “No me importan los premios”.

Al momento de referirse al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien también participó de la Junta de Paz en Washington, Trump volvió a referirse al Nobel de la Paz recordando el premio que le entregó el máximo ente del fútbol mundial el pasado 5 de diciembre en el sorteo de la Copa del Mundo.

“Me dieron su primer Premio de la Paz. Creo que vieron que Noruega me había jodido y dijeron: ‘Démosle un premio de la paz’”, expresó Donald Trump.

Cabe recordar que la FIFA decidió entregar por primera vez el Premio de la Paz, el cual fue otorgado al presidente Trump en Washington.

Se trata de un galardón que busca "reconocer los enormes esfuerzos de aquellos individuos que unen a la gente, brindando esperanza para las generaciones futuras", dijo en ese entonces Infantino.