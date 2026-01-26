NTN24
Lunes, 26 de enero de 2026
Venezuela

Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante la captura de Nicolás Maduro: "Hubo al menos dos disparos y ambos fallaron su objetivo"

enero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Explosiones en Venezuela en medio de la captura de Maduro - Foto: AFP
El embajador ruso en Venezuela responsabilizó a los militares de no contar con la “debida capacitación” para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá.

Venezuela disparó con baterías antiaéreas rusas contra tropas estadounidenses durante la operación para capturar a Nicolás Maduro, pero falló por falta de capacitación del personal militar venezolano, según el embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov.

“Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla”, aseguró durante una entrevista con el canal Rossia 24.

El embajador ruso responsabilizó a los militares de no contar con la “debida capacitación” para manejar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá, que de acuerdo con Serguéi fallaron durante la operación del pasado 3 de enero.

“Hubo al menos dos disparos y ambos fallaron su objetivo”, me informaron.

Pese a esto, el embajador indicó que la cooperación militar continúa y esta “no se ha cancelado”, pues Rusia mantendrá sus compromisos y, por lo tanto, los sistemas de armas rusos en el país latinoamericano continuarán “durante décadas”.

El Kremlin ha sido criticado por no poder garantizar la defensa de sus aliados, sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió la inversión rusa en Venezuela, afirmando que Rusia quiere mantener sus compromisos en el país.

“Tenemos varios proyectos que nos interesa continuar”, informó defendiendo que Rusia “ha mantenido contacto constante con los líderes venezolanos a diario desde el principio y conoce bien” a la nueva cabeza del régimen, Delcy Rodríguez.

Cabe señalar que la madrugada del 3 de enero comenzó con una serie de ataques por parte de las Fuerzas Delta de Estados Unidos, orientados a desmantelar las estructuras del régimen de Maduro, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, tres organizaciones designadas como terroristas por Washington.

Estos ataques se centraron en objetivos clave en Caracas y el estado Miranda, dejando inoperativas varias unidades militares, incluyendo la Base Aérea La Carlota, Fuerte Tiuna, el aeropuerto de Higuerote y el cerro de comunicaciones El Volcán.

En medio de un operativo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados.

Maduro y Flores fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por "su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos".

