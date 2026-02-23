NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Caso Jeffrey Epstein

Exembajador del Reino Unido en EE. UU. fue arrestado por sus presuntos vínculos con Epstein

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson - Foto: EFE
Su arresto se produjo días después de la captura del príncipe Andrés, también por presuntos vínculos con Epstein.

La policía de Londres arrestó al exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, tras la publicación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein que muestran sus vínculos con el fallecido delincuente.

"Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de incumplimientos en el ejercicio de la función pública", informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado, tras los registros previos en el domicilio de Mandelson y después de que dos cadenas británicas mostraran al exfuncionario saliendo de su residencia escoltado.

"Fue llevado a la comisaría para ser interrogado", agregó.

La BBC y SkyNews difundieron imágenes de Peter Mandelson dejando su domicilio, en Londres, junto a dos policías vestidos de civil que lo escoltaron hasta un vehículo camuflado.

La detención del que fuera un barón del Partido Laborista se produjo cuatro días después del arresto del expríncipe Andrés, otro sospechoso a raíz del caso Epstein.

El hermano del rey Carlos III es sospechoso de haber transmitido información confidencial al delincuente sexual estadounidense cuando era representante especial del Reino Unido para el comercio, de 2001 a 2011.

La policía londinense había anunciado el 3 de febrero la apertura de una investigación contra Mandelson, por unos documentos de los archivos de Epstein, divulgados a finales de enero por las autoridades de Washington.

Según esos archivos, el exembajador habría transmitido informaciones susceptibles de influir en los mercados al financiero estadounidense, especialmente durante su etapa de ministro en el gobierno de Gordon Brown (2008-2010).

Tres días después, la policía afirmó que había allanado dos residencias suyas, en el distrito londinense de Camden y en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra.

Estos sucesos han debilitado al gobierno laborista de Keir Starmer, acusado de haber nombrado a finales de 2024 a Peter Mandelson embajador en Washington, pese a que sabía que este no se había distanciado de Epstein tras su condena por delitos sexuales.

Tanto el jefe de gabinete de Starmer como su director de comunicación dimitieron a raíz de este escándalo.

Temas relacionados:

Caso Jeffrey Epstein

Reino Unido

Embajador

Washington

Inglaterra

