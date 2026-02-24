Rusia finaliza la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba en medio de la crisis en la isla

Cuba está enfrentando una grave crisis energética que ha dejado al país sin combustible para los aviones y sin capacidad de sostener el turismo que hace parte a una de sus escasas fuentes de divisas.

En ese contexto, algunos países ya han empezado los trámites para traer de vuelta a los ciudadanos de su país, por su parte, Rusia arranco el 13 de febrero con la repatriación.

El Ministerio de Transporte de Rusia anunció que las aerolíneas rusas terminaron el domingo pasado la operación de retorno de aproximadamente 4.300 turistas varados en Cuba.

De esa forma, informaron que el vuelo operado por la compañía Rossiya del Grupo Aeroflot, fue el último y aterrizó 6:27 p.m. en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo procedente del balneario de Varadero, Cuba, zona popular para los turistas rusos.

En ese contexto, un total de nueve vuelos recataron a los turistas rusos, alojados en diferentes zonas del país como Varadero, La Habana, Holguín y Cayo Coco.

Con la misión concluida, el ministerio resaltó que la posibilidad de reanudar los vuelos comerciales quedará suspendida a “la normalización de la situación con los suministros de queroseno” en Cuba.

Cabe resaltar que Rusia era la segunda fuente de turistas extranjeros en la Habana.

No obstante, la situación para el régimen cubano se agrava más, debido a que Canada también completó el pasado viernes la repatriación de alrededor 28.000 ciudadanos, tras la suspensión temporal de Air Canada y otras aerolíneas.

Crisis en Cuba

En la isla de 9,6 millones de habitantes, el gobierno suspendió la venta de diésel y restringió drásticamente la de gasolina como parte de las medidas de emergencia frente a la crisis actual.

Los propietarios de vehículos ahora tienen acceso a 20 litros de gasolina a través de una aplicación móvil que organiza la distribución que puede tardar meses.

Por otra parte, la producción local de crudo, de unos 40.000 barriles diarios, apenas permite alimentar las ocho centrales termoeléctricas del país. La falta de diésel paraliza una batería de generadores eléctricos que completan la producción.

Entre el 1 de enero y el 15 de febrero, la disponibilidad de electricidad disminuyó un 20% respecto a 2025, año en el que Cuba solo satisfizo la mitad de sus necesidades de electricidad.

Finalmente, por el momento, las medidas de emergencia anunciadas por el régimen estarán vigentes hasta los primeros días de marzo.