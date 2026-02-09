Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, da a NTN24 nuevo parte sobre el secuestro de su padre: "Al régimen le molestan los liderazgos y mi padre representa eso"

En entrevista con NTN24, Ramón Guanipa, hijo del dirigente venezolano Juan Pablo Guanipa, conversó sobre el secuestro de su padre por el régimen en Venezuela.

En diálogo con el canal de las Américas, Ramón afirmó que su familia no ha recibido información alguna del paradero de su padre: "creemos de manera extraoficial que está recluido en el mismo sitio en el que lo habían recluido antes, en Maripérez".

Sobre la nueva detención del dirigente venezolano, señaló que: "al régimen le molesta que la gente se exprese, le molesta que la gente tenga una opinión contraria, le molesta los liderazgos y yo creo que mi padre representa todo eso".

"Mi padre salió y con unas pocas horas de haber salido de su sitio de reclusión se lanzó a la calle a encontrarse con otros presos políticos que también están siendo excarcelados", añadió.

Guanipa también explicó que su padre solo estaba ayudando a quienes han pasado por lo mismo que él pasó que es "la injusta prisión que el régimen impone ante la gente que piensa distinto".

Y detalló que en la boleta de excarcelación entregada por el régimen venezolano no estaba estipulado que no podia declarar "y aun así no se valieron de su propia boleta de excarcelación".

Esto se da unas horas después de la conferencia de prensa que brindó este lunes refiriéndose al secuestro del dirigente político venezolano.

Durante una conferencia de prensa este 9 de febrero, el hijo de Guanipa indicó que hasta el momento no tiene información oficial de su paradero, luego de que fuera secuestrado por las fuerzas del régimen chavista alrededor de las 11:45 p.m. del domingo 8 de febrero por hombres no identificados que portaban armas.

“Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares (...) Tengo la boleta de excarcelación que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país”, señaló.

Argumentó que el hecho de que su padre expresara su opinión, declarara ante los medios o recorriera sitios de reclusión de presos políticos junto a otros recién excarcelados “no puede ser visto como un crimen”.

“Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que le van a dar casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado (...) de modo que en este momento sigue en desaparición forzada”, añadió.

El domingo 8 de febrero Ramón anunció la excarcelación de su padre, quien pasó más de ocho meses "de injusta prisión y más de un año y medio separados".