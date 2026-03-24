Rusia pone en órbita más de 10 satélites en una operación que marca un nuevo avance tecnológico

La compañía de desarrollo de satélites de órbita baja rusa, Büro 1440, lanzó exitosamente sus primeros 16 satélites (Rassvet) al espacio con el objetivo de ofrecer un eficaz acceso a internet de banda ancha.

Según el diario ruso RT, las naves espaciales ya se desprendieron del cohete portador y posteriormente están siendo controladas por el Centro de Gestión de Vuelos.

La iniciativa tecnológica de Rusia está diseñada para proporcionar acceso a internet de banda ancha, hasta un gigabit por segundo, a cualquier rincón del planeta, sin embargo, al contar con solo 16 satélites en órbita baja, este solo permitirá un servicio parcial.

Ahora, está por verificar los sistemas a bordo y la entrada de órbita objetivo. Por su parte, la compañía Büro 1440 se pronunció ante su éxito y aseguró que este es el primer paso para crear un servicio de comunicaciones nacional.

“Por delante hay decenas de lanzamientos y cientos de satélites de la agrupación rusa de órbita baja para el servicio de comunicaciones con cobertura global”, explicó la compañía en un comunicado.

De ese modo, de acuerdo con el jefe del Ministerio de Desarrollo Digital de la Federación Rusa, Maksut Shadaev, destacó que “Rassvet” se convertirá en la respuesta al sistema Starlink del magnate Elon Musk.

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Los planes estiman que para finales de 2030 la organización de Rusia, Büro 1440 debería aumentar a 292 satélites y en total se prevé que el lanzamiento sería de 383 satélites.

Mientras tanto, la organización 1440 presenta este lanzamiento como una transición tecnológica, permitiendo realizar pruebas en entornos reales, con procedimientos operativos y canales de soporte aprobados por usuarios piloto.

Finalmente, los sistemas de guerra eléctrica Tobol, Kalinka y Borshchevik priorizarán sus usos a la integración de terminales y coordinación para detectar, interrumpir y atacar los nodos de acceso.