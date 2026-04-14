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Martes, 14 de abril de 2026
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James Rodríguez, volante de Minnesota - Foto :AFP
James Rodríguez, volante de Minnesota - Foto :AFP
James Rodríguez

Se acerca el regreso a las canchas de James Rodríguez: hay fecha tentativa para que vuelva a jugar fútbol

abril 14, 2026
Por: Natalya Baquero González
Desde su arribo a la MLS de los Estados Unidos, el volante cafetero hasta la fecha suma un total de 39 minutos de juego con Minnesota.

Tras superar el problema de salud y reintegrarse a los entrenamientos de Minnesota, el volante colombiano James Rodríguez estaría a disposición del técnico Cameron Knowles para el inicio de la US Open Cup ante el Sacramento Republic FC.

Según la prensa de los Estados Unidos, el regreso a las canchas del capitán de la selección Colombia se podría dar en la noche de este martes. Esto teniendo en cuenta que en entrenador presentaría varias novedades dentro de la nómina titular, respecto al equipo que enfrento a San Diego FC, durante la fecha 7 de la Major League Soccer.

Así lo dio a conocer el periodista deportivo norteamericano Andy Greder por medio de la red social X, por medio de la cual manifestó que el mediocampista cafetero estaría disponible para este encuentro.

“Actualizaciones: El #MNUFC tendrá una rotación considerable de jugadores, desde su partido en San Diego (MLS) el sábado hasta su encuentro en Sacramento (U.S. Open Cup) el martes. Los #Loons alinearán a Alec Smir en la portería, y James Rodríguez estará disponible después de que el SDFC se adelantara un poco en su regreso”, expresó.

Se espera que en el inicio de la US Open Cup sea el regreso a las canchas de James Rodríguez con su club Minnesota, con el cual no ve acción desde el pasado 22 de marzo, día en que su equipo se enfrentó a Seattle Sounders FC.

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Esto teniendo en cuenta que un problema de salud durante la fecha FIFA del mes de marzo, cuando se encontraba con la selección Colombia, le impidió reincorporarse de manera inmediata con su club.

Cabe destacar que, desde su arribo a la MLS de los Estados Unidos, el volante cafetero hasta la fecha suma un total de 39 minutos de juego con Minnesota.

De no disputar minutos este martes en la US Open Cup, su regreso a las canchas se pospondría para el próximo sábado 18 de abril, día en que los Loons recibirán a LAFC en el juego válido por la fecha 8 de la Major League Soccer.

¿Qué es el US Open?

Esta es la competencia más antigua del fútbol en los Estados Unidos, torneo que se disputa en paralelo con la MLS y en el cual participan los diferentes clubes afiliados a la U.S. Soccer, tanto aquellos que son profesionales como los amateurs.

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Por medio de tres rondas previas entre clubes de categorías inferiores, se define quiénes avanzan a los dieciseisavos, en los que debutan los equipos de la Major League Soccer, enfrentándose en juegos de eliminación directa a un solo partido. La misma acción se llevará a cabo en cada una de las fases: octavos, cuartos de final, semifinales y final.

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