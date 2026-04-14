Murió a los 64 años Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes.

De acuerdo con un comunicado, el famoso falleció este lunes a los 64 años en un centro médico en la ciudad de Mendoza.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió su mánager William Ramírez en la red social Instagram.

Sobre Staiti afirmó que “su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español".

“La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, concluyó.

A finales de 2024, Staiti presentó una infección bacteriana mientras estaba en el extranjero, lo que se considera uno de sus antecedentes médicos más importantes.

La enfermedad requirió una hospitalización prolongada y tuvo un impacto considerable en su estado físico. Desde entonces, el guitarrista ha estado recuperándose con controles médicos permanentes.

La muerte de Staiti ocurre casi cuatro años después del fallecimiento de Marciano Cantero, vocalista y bajista histórico de la banda, quien murió en 2022.

El reconocido músico, cantante y compositor acudió en agosto de 2022 a una clínica luego de presentar un fuerte dolor en la zona abdominal. Su estado de salud se complicó y tuvo que ser remitido a cuidados intensivos luego de una extirpación de uno de sus riñones y parte del bazo.

A pesar de que Cantero parecía estabilizarse, sus familiares informaron que el artista tuvo un deterioro en su salud por complicaciones en su otro riñón, situación que le provocó la muerte en la noche del pasado 8 de septiembre de 2022.

Javier Cantero, hijo del líder de Enanitos Verdes, agradeció a todos los fans de su padre las muestras de apoyo y deseos de recuperación.

“Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días”, dijo entonces.

Y agregó: “Por más que estoy muy triste, miro estos 30 años que pude pasar con él. Cada día que pude pasar fue un regalo. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era”.