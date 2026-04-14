NTN24
Martes, 14 de abril de 2026
Martes, 14 de abril de 2026
Muerte

Murió a los 64 años Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes - EFE
Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes - EFE
De acuerdo con un comunicado, el famoso falleció en un centro médico en la ciudad de Mendoza donde se encontraba internado.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes.

De acuerdo con un comunicado, el famoso falleció este lunes a los 64 años en un centro médico en la ciudad de Mendoza.

"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió su mánager William Ramírez en la red social Instagram.

Sobre Staiti afirmó que “su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español".

“La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, concluyó.

A finales de 2024, Staiti presentó una infección bacteriana mientras estaba en el extranjero, lo que se considera uno de sus antecedentes médicos más importantes.

o

La enfermedad requirió una hospitalización prolongada y tuvo un impacto considerable en su estado físico. Desde entonces, el guitarrista ha estado recuperándose con controles médicos permanentes.

La muerte de Staiti ocurre casi cuatro años después del fallecimiento de Marciano Cantero, vocalista y bajista histórico de la banda, quien murió en 2022.

El reconocido músico, cantante y compositor acudió en agosto de 2022 a una clínica luego de presentar un fuerte dolor en la zona abdominal. Su estado de salud se complicó y tuvo que ser remitido a cuidados intensivos luego de una extirpación de uno de sus riñones y parte del bazo.

A pesar de que Cantero parecía estabilizarse, sus familiares informaron que el artista tuvo un deterioro en su salud por complicaciones en su otro riñón, situación que le provocó la muerte en la noche del pasado 8 de septiembre de 2022.

Javier Cantero, hijo del líder de Enanitos Verdes, agradeció a todos los fans de su padre las muestras de apoyo y deseos de recuperación.

“Lamentablemente no pudo superar las complicaciones. Quiero agradecer personalmente a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días”, dijo entonces.

Y agregó: “Por más que estoy muy triste, miro estos 30 años que pude pasar con él. Cada día que pude pasar fue un regalo. No puedo también dejar de estar feliz por el gran hombre que era”.

Temas relacionados:

Muerte

banda

Artistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preocupación en Colombia por amenazas directas a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Jorge Rodríguez dijo que la prioridad es la economía, es evidente que quiere retrasar o evitar una elección”: Benigno Alarcón

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Críticas al papa León XIV por su silencio ante las atrocidades del régimen de Irán: análisis de experto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - EFE
Régimen venezolano

The Washington Post pide elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que Delcy Rodríguez ha sido flexible porque sabe que Trump puede usar la fuerza militar

Portaaviones USS Nimitz - Foto: EFE
Portaviones

Enorme y moderno portaviones de Estados Unidos se dirige al norte de Sudamérica: ¿Qué hará?

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Mientras quienes ejercen el poder continúen, no creemos que esto vaya a cambiar": ONG expone situación de Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, presos políticos en Venezuela

candidatos políticos - EFE
Colombia

"Pareciera que hay lugares del país a los que candidatos de la oposición no pueden ir": Francisco Pernate analiza recientes amenazas en campaña presidencial

Begoña Gómez y Pedro Sánchez (AFP)
España

Juez procesa a la esposa de Pedro Sánchez por cuatro delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias

Más de Entretenimiento

Ver más
Dwayne Johnson - AFP
Dwayne Johnson

Con peluca y muchos tatuajes: así luce el actor Dwayne 'La Roca' Johnson como Maui en el primer tráiler del live action 'Moana' de Disney

Matt Clark - AFP
Actor

Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, falleció a los 89 años debido a complicaciones tras una cirugía

Festival Estéreo Picnic / Estación de TransMilenio - Fotos de referencia: EFE
Festival Estéreo Picnic

Estas son las rutas de transporte público para llegar fácil al Festival Estéreo Picnic, evento musical que se toma la capital de Colombia este fin de semana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Espacial Artemis II de la NASA y la nave espacial Orión - Foto: AFP
Artemis

"Van a ir a una distancia que supera las misiones anteriores": experto explica en qué consiste la misión que partirá a la Luna este miércoles

Cárcel | Foto Canva
Raúl Gorrín

Raúl Gorrín, buscado por EE. UU., se encontraría detenido desde hace varias semanas en la temida cárcel ‘La Tumba’ en Venezuela

Protestas en Irán
Ataque al régimen de Irán

“Cómo debe estar un pueblo de desesperado para celebrar las bombas”: activista sobre la situación en Irán

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Cuba

“El régimen cubano está como un hombre que ya sabe que su vida casi termina y pelea hasta contra su sombra”: Observatorio Cubano de Derechos Humanos

Álvaro Arbeloa, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Real Madrid

"El que no crea se puede quedar aquí": DT del Real Madrid lanza pulla a los fanáticos escépticos del conjunto 'merengue'

Salomón Rondón, delantero de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Salomón Rondón

"Cero sentido de pertenencia": Salomón Rondón arremete contra jugador venezolano que no se presentó a la convocatoria de La Vinotinto por no estar en "condiciones" pero terminó siendo titular en su club

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Trump evalúa retirar parte de las tropas de Estados Unidos en Europa por tensión en la OTAN, según funcionario

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre